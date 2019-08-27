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27 августа 2019, вторник, 08:09 35
Происшествия 2019-08-27T08:09:54+03:00
Українські Новини
В Киеве на Северном мосту перевернулся автомобиль и вылетел за отбойник

В Киеве на Северном мосту перевернулся автомобиль и вылетел за отбойник

В Киеве на Северном мосту около 21-22 вечера в понедельник произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля Suzuki. Причины аварии устанавливаются, о жертвах сообщений не было. Об этом говорится на странице "Киев. Оперативный".

Автомобиль Suzuki перевернулся через отбойник на пешеходную зону, авто очень сильно пострадало, но, к счастью, не вылетело за мост.

На место происшествия приехала патрульная полиция, медики и спасатели ГСЧС. Обстоятельства аварии пока устанавливают, о жертвах информации не было.

Из-за аварии на мосту сформировалась большая пробка, люди просто выходят из троллейбусов и идут домой пешком.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом на Одесской трассе перевернулся бензовоз.

А ранее под Борисполем перевернулась фура с пивом: бутылки усеяли трассу.

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