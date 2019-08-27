В Киеве на Северном мосту перевернулся автомобиль и вылетел за отбойник

В Киеве на Северном мосту около 21-22 вечера в понедельник произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля Suzuki. Причины аварии устанавливаются, о жертвах сообщений не было. Об этом говорится на странице "Киев. Оперативный".\r\nАвтомобиль Suzuki перевернулся через отбойник на пешеходную зону, авто очень сильно пострадало, но, к счастью, не вылетело за мост.\r\nНа место происшествия приехала патрульная полиция, медики и спасатели ГСЧС. Обстоятельства аварии пока устанавливают, о жертвах информации не было.\r\nИз-за аварии на мосту сформировалась большая пробка, люди просто выходят из троллейбусов и идут домой пешком.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, под Киевом на Одесской трассе перевернулся бензовоз.\r\nА ранее под Борисполем перевернулась фура с пивом: бутылки усеяли трассу.