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13 вересня 2019, пʼятниця, 08:00 27
Силові структури 2019-09-13T11:15:05+03:00
Українські Новини
Бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військових, загинув боєць ЗСУ

Бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військових, загинув боєць ЗСУ

Вчора, 12 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. При виконанні бойового завдання загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

"В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новотроїцького зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Зайцевого, застосувавши міномет калібру 82 мм", - зазначили в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні ООС загострення: 11 вересня було 18 обстрілів, двоє загиблих, один - тяжко поранений.

Раніше, 9 вересня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

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