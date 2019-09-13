Ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві

Народний депутат від "Слуги народу" Олена Копанчук зізналася у "кнопкодавстві" і публічно вибачилася за нього, мотивуючи це тим, що даний законопроект був для неї важливий і вона проголосувала за колегу, не усвідомлюючи наслідків своєї поведінки. Про це вона написала у своєму Facebook.

"Друзі! Хочу публічно принести вибачення за допущені мною помилки при голосуванні. Для мене було важливо, щоб даний законопроект, спрямований на поліпшення майбутнього України, був проголосований, і тому емоційно, без усвідомлення наслідків своєї поведінки, проголосувала за колегу. Те, що я зробила неправильно. Будьте впевнені, цей урок, я запам'ятаю назавжди", - написала народний депутат.

Олена Копанчук народилася 1 листопада 1978 року у Львові. Закінчила економічний факультет Подільського державного аграрно-технічного університету в Кам'янці-Подільському та юридичний факультет у Львівському національному університеті ім. Івана Франко. Також отримала ступінь магістра державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

на Виборах у Раду в 2019 році балотувалася від партії Слуга народу в мажоритарному окрузі № 189 в Хмельницькій області, де перемогла, набравши 32,76% голосів виборців. Найближчі конкуренти — самовисуванці Вадим Лозовий (20,98%) і Андрій Шинькович (18,82%). Заступниця голови Комітету ВР з питань бюджету. 11 вересня рух Чесно зловив Копанчук на кнопкодавстві — вона стала другим депутатом від Слуги народу в дев'ятому скликанні Ради, яка вчинила це грубе порушення регламенту.

Раніше депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу", ймовірно Олександра Скічка.

Зеленський передумав: за кнопкодавство штрафуватимуть, хоча раніше Президент обіцяв позбавляти мандата.