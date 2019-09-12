подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 сентября 2019, четверг, 19:20 69
Верховная Рада и партии 2019-09-12T20:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский передумал: за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата

Зеленский передумал: за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата

Верховная Рады. Скриншот трансляции
Верховная Рады. Скриншот трансляции "Рада"

Верховная Рада намерена лишать депутатов компенсаций в случае прогулов и ввести регистрацию путем нажатия кнопки вместо карточек. Хотя ранее Президент Владимир Зеленский предлагал Верховной Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

За принятие законопроекта №1035-2 за основу проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается лишать парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае их отсутствия без уважительных причин в течение 1 месяца более чем на 1/3 пленарных заседаний или половине заседаний комитета, членом которого является депутат.

Лишении депутата соответствующих выплат принимается председателем парламента по результатам решения профильного комитета на основании данных электронной регистрации.

Кроме этого, проектом предусмотрена регистрация депутата методом нажатия кнопки "за" в зале заседаний.

Как сообщали Українськi Новини, депутата от "Слуги народа" уже поймали на кнопкодавстве.

Больше новостей о: Прогулы кнопкодавство Рада 9 созыва

Архив
Новости
Порошенко всегда был моим оппонентом - Святаш опроверг заявления Дубинского 20:06
ЕС продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины 19:53
Зеленский передумал: за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата 19:20
Дубинский опубликовал документы, как Святаш по заказу Порошенко организовывал митинги против Зеленского 19:13
Между экспортерами вооружения будет расти конкуренция на уровне идей и качества услуг, - директор Спецтехноэкспорта 18:54
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
больше новостей
Цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем, - НКРЭКУ 10:57
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok