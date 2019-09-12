Зеленский передумал: за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата

Верховная Рада намерена лишать депутатов компенсаций в случае прогулов и ввести регистрацию путем нажатия кнопки вместо карточек. Хотя ранее Президент Владимир Зеленский предлагал Верховной Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

За принятие законопроекта №1035-2 за основу проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается лишать парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае их отсутствия без уважительных причин в течение 1 месяца более чем на 1/3 пленарных заседаний или половине заседаний комитета, членом которого является депутат.

Лишении депутата соответствующих выплат принимается председателем парламента по результатам решения профильного комитета на основании данных электронной регистрации.

Кроме этого, проектом предусмотрена регистрация депутата методом нажатия кнопки "за" в зале заседаний.

Как сообщали Українськi Новини, депутата от "Слуги народа" уже поймали на кнопкодавстве.