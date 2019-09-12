Зеленский передумал: за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата

Верховная Рада намерена лишать депутатов компенсаций в случае прогулов и ввести регистрацию путем нажатия кнопки вместо карточек. Хотя ранее Президент Владимир Зеленский предлагал Верховной Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.\r\nЗа принятие законопроекта №1035-2 за основу проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nЗаконопроектом предлагается лишать парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае их отсутствия без уважительных причин в течение 1 месяца более чем на 1\/3 пленарных заседаний или половине заседаний комитета, членом которого является депутат.\r\nЛишении депутата соответствующих выплат принимается председателем парламента по результатам решения профильного комитета на основании данных электронной регистрации.\r\nКроме этого, проектом предусмотрена регистрация депутата методом нажатия кнопки "за" в зале заседаний.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутата от "Слуги народа" уже поймали на кнопкодавстве.