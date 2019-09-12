У Чернігівській області на військовому полігоні розпочалася пожежа

На території військового полігону в Чернігівській області на четвер, 12 вересня, загорівся настил в лісі. Рятувальники ліквідовують пожежу, повідомляє прес-служба ДСНС.

"12 вересня о 15:05 в оперативно-координаційний центр Управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу настилу і самосевных насаджень в лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А 0665, що в Козелецькому районі", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що площа спалаху складає близько 10 га.

Всього до гасіння пожежі залучено 88 людей особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС, військової частини А 0665, місцевої пожежної команди с. Косачівка, пожежних команд Остерського військового лісгоспу і Косачівської лісництва.

Працює авіація Спеціального авіаційного загону ДСНС України Ніжин. Притягнутий літак Ан-32П і вертоліт Мі-8", - зазначили в ДСНС.

станом на 18:30 авіацією зроблено чотири скиди води. Гасіння пожежі триває.

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня пожежа почалася в Чорнобильській зоні відчуження на площі 20 га.

4 липня на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, в селі Лелів, сталася пожежа.