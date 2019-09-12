Підозрювану в причетності до пожежі в Чорнобильській зоні затримали

Поліція затримала жінку за підозрою в причетності до пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Пожежа почалася 11 вересня о 12:25 поблизу села Нові Соколи Іванівського району на території Димарського лісництва.

Правоохоронці встановили, що причиною пожежі став підпал трави.

Поліція підозрює у підпалі жительку села Старі Соколи.

"Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після - перейшов на Чорнобильську зону", - йдеться в повідомленні.

На даний момент пожежа продовжується, для гасіння застосована спеціальна пожежна техніка, також пожежні залучили авіацію.

Підозрювана жінка дає свідчення слідчим.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу.

Підозрюваній загрожує до 2 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня пожежа почалася в Чорнобильській зоні відчуження на площі 20 га.

4 липня на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, в селі Лелів, сталася пожежа.