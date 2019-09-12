Підозрювану в причетності до пожежі в Чорнобильській зоні затримали

Поліція затримала жінку за підозрою в причетності до пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nПожежа почалася 11 вересня о 12:25 поблизу села Нові Соколи Іванівського району на території Димарського лісництва.\r\nПравоохоронці встановили, що причиною пожежі став підпал трави.\r\nПоліція підозрює у підпалі жительку села Старі Соколи.\r\n"Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після - перейшов на Чорнобильську зону", - йдеться в повідомленні.\r\nНа даний момент пожежа продовжується, для гасіння застосована спеціальна пожежна техніка, також пожежні залучили авіацію.\r\nПідозрювана жінка дає свідчення слідчим.\r\nПоліція відкрила кримінальне провадження за ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу.\r\nПідозрюваній загрожує до 2 років позбавлення волі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 11 вересня пожежа почалася в Чорнобильській зоні відчуження на площі 20 га.\r\n4 липня на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, в селі Лелів, сталася пожежа.