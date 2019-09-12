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12 вересня 2019, четвер, 20:41 12
Політика 2019-09-12T22:00:13+03:00
Українські Новини
Грановський виїхав з України і досі не повернувся: його шукають по справі про вивезення грошей через держкордо

Грановський виїхав з України і досі не повернувся: його шукають по справі про вивезення грошей через держкордон

Екс-нардеп і соратник Петра Порошенка Олександр Грановський виїхав з України ще 19 серпня. Як повідомило джерело "Страны" в правоохоронних органах, він вилетів з аеропорту "Бориспіль" рейсом "Київ-Париж".

Наш співрозмовник розповів, що про виїзд екс-нардепа з України стало відомо під час відпрацювання оперативної інформації щодо незаконного вивезення грошових коштів в іноземній валюті через державний кордон України, безпосередньо до якої міг бути причетний Олександр Грановський.

"Співробітники Держприкордонслужби України проводили заходи з перевірки вказаної інформації. Було встановлено, що Олександр Грановський 19.08.2019 прибув у пункт пропуску "Бориспіль", і проходив контроль в терміналі "Прем'єр зал" (ВІП) на авіарейс 1653 сполученням "Київ - Париж" (авіакомпанії AirFrance). Під час проходження державного кордону, спрацювання індексів за дорученнями правоохоронних органів не було. Заборонених предметів та речей до вивезення виявлено також не було. До сьогоднішнього дня Грановський на територію України не повертався. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення дати його можливого повернення в Україну", - повідомило джерело "Страны".

Нагадаємо, до Коломойського в офісі тепер сидить Грановський: Філатов розповів про дружбу олігарха з соратником Порошенка.

Також Грановський повідомив про "чорну" кампанію проти себе.

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