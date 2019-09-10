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  • У Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко
10 сентября 2019, вторник, 09:45 182
Политика 2019-09-10T09:46:40+03:00
Українські Новини
У Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко

У Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко

Олигарх Игорь Коломойский теперь дружит с экс-нардепом и соратником Порошенко Александром Грановским, который принимал участие в уголовном преследовании экс-лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в эфире программы "HARD з Влащенко", запись которой обнародована в YouTube, передает "Страна".

"А теперь Грановский, который принимал участие в посадке Корбана, сидит у Коломойского в офисе на Владимирской и кушает с ним котлеты. То есть человек (Корбан - Ред.), который 20 лет с ним (с Коломойским - Ред.) шел по жизни, его пустили в распыл, пустили в распыл партию, обменяв это просто на деньги или на какие-то бизнесовые возможности. А человек, который сажал твоего друга в тюрьму, сидит сейчас рядом с тобой и решает вопросы. Как можно после этого с ним иметь дело?" - сказал Борис Филатов.

Как сообщали Українські Новини, Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским.

Коломойский и Порошенко встречались в Киеве недавно, после завершения избирательной кампании.

Игорь Коломойский считает, что депутаты от "Слуги народа" точно будут "бл*довать".

 

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