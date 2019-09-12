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12 вересня 2019, четвер, 18:53 5
Силові структури 2019-09-12T20:28:34+03:00
Українські Новини
Військові склади в Калинівці знову працюють

Військові склади в Калинівці знову працюють

База зберігання боєприпасів Збройних сил у Вінницькій області після вибухів у Калинівці повністю відновила роботу після ліквідації пожежі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Командир військової частини полковник Микола Батюк уточнив, що пожежники, спостережні пости та патрулі не припиняють посилено нести службу через загрозу самозаймання.

"Це буде тривати до тих пір, поки не зменшиться небезпека самозагорань через суху погоду", - зазначив він.

Микола Батюк також додав, що утилізацію боєприпасів, які неможливо транспортувати, поки призупинили.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону почала розслідувати пожежу на території арсеналу Міністерства оборони, який стався 11 вересня і призвів до вибуху боєприпасів, у Калинівці Вінницької області.

У вересні 2017 року сталася пожежа на території арсеналу в Калинівці. Тоді військова прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом диверсії.

Крім того, суд оштрафував на 2,5 тисячі гривень за недбалість військового, що спричинила вибух на арсеналі в Калинівці.

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