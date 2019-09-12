Військові склади в Калинівці знову працюють

База зберігання боєприпасів Збройних сил у Вінницькій області після вибухів у Калинівці повністю відновила роботу після ліквідації пожежі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.\r\nКомандир військової частини полковник Микола Батюк уточнив, що пожежники, спостережні пости та патрулі не припиняють посилено нести службу через загрозу самозаймання.\r\n"Це буде тривати до тих пір, поки не зменшиться небезпека самозагорань через суху погоду", - зазначив він.\r\nМикола Батюк також додав, що утилізацію боєприпасів, які неможливо транспортувати, поки призупинили.\r\nВійськова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону почала розслідувати пожежу на території арсеналу Міністерства оборони, який стався 11 вересня і призвів до вибуху боєприпасів, у Калинівці Вінницької області.\r\nУ вересні 2017 року сталася пожежа на території арсеналу в Калинівці. Тоді військова прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом диверсії.\r\nКрім того, суд оштрафував на 2,5 тисячі гривень за недбалість військового, що спричинила вибух на арсеналі в Калинівці.