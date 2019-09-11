На арсенале Минобороны в Калиновке прогремели взрывы: пожар ликвидировали

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверяет информацию о пожаре на арсенале Министерства обороны в Калиновке Винницкий области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.\r\n"Информацию (о пожаре) получили, расчет спасателей выехал", - сказала спикер управления Юлия Каменюк.\r\nПри этом ГосЧС отказалось сообщать, где именно зафиксирован пожар и заявило, что подробности происшествия - исключительно в компетенции Минобороны.\r\n(Новость дополнена информацией о взрывах)\r\nКак сообщили в пресс-службе Минобороны, на складах ведомства в Калиновке Винницкой области произошли взрывы. Пострадавших нет. \r\n"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", - сообщил hromadske представитель Минобороны Александр Мотузяник.\r\n"В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.\r\n\r\nК месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.\r\nПо состоянию на сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Продолжается локализация места возгорания.\r\nПо предварительной информации задымление произошло из-за загорания около двух гектаров сухой травы", - сообщили в Министерстве обороны.\r\n\r\n\r\n"На территории арсенала горит лес. Было слышно несколько взрывов", - сообщила hromadske местная жительница Лариса. \r\nПозже пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сообщила, что спасатели ликвидировали пожар на территории арсенала Минобороны в Калиновке Винницкой области."Оперативной группой во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины осуществлен облет территории арсенала в пгт Калиновка. По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдаются единичные задымления территории", - сказано в сообщении.\r\nНа месте происшествия работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка. Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.\r\nВ то же время председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация контролируется, передает UA Винница.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 26 сентября 2017 года произошел пожар на территории арсенала Минобороны в Калиновке Винницкой области.\r\nВоенная прокуратура открыла уголовное производство по факту диверсии в связи со взрывами на территории склада боеприпасов Минобороны.\r\nСуд оштрафовал на 2,5 тыс. гривен военного за халатность, повлекшую взрыв на арсенале в Калиновке Винницкой области, а Минобороны заявило, что привлекло к ответственности более 10 человек за этот пожар.