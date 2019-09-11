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11 сентября 2019, среда, 14:11 704 Дополнено
Силовые структуры 2019-09-11T14:15:05+03:00
Українські Новини
На арсенале Минобороны в Калиновке прогремели взрывы: пожар ликвидировали

На арсенале Минобороны в Калиновке прогремели взрывы: пожар ликвидировали

Пожар в Калиновке в 2017 году.
Пожар в Калиновке в 2017 году.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверяет информацию о пожаре на арсенале Министерства обороны в Калиновке Винницкий области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

"Информацию (о пожаре) получили, расчет спасателей выехал", - сказала спикер управления Юлия Каменюк.

При этом ГосЧС отказалось сообщать, где именно зафиксирован пожар и заявило, что подробности происшествия - исключительно в компетенции Минобороны.

(Новость дополнена информацией о взрывах)

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, на складах ведомства в Калиновке Винницкой области произошли взрывы. Пострадавших нет. 

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", - сообщил hromadske представитель Минобороны Александр Мотузяник.

"В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.

К месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Продолжается локализация места возгорания.

По предварительной информации задымление произошло из-за загорания около двух гектаров сухой травы", - сообщили в Министерстве обороны.

"На территории арсенала горит лес. Было слышно несколько взрывов", - сообщила hromadske местная жительница Лариса. 

Позже пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сообщила, что спасатели ликвидировали пожар на территории арсенала Минобороны в Калиновке Винницкой области.


"Оперативной группой во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины осуществлен облет территории арсенала в пгт Калиновка. По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдаются единичные задымления территории", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка. Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.

В то же время председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация контролируется, передает UA Винница.

Как сообщали Українськi Новини, 26 сентября 2017 года произошел пожар на территории арсенала Минобороны в Калиновке Винницкой области.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту диверсии в связи со взрывами на территории склада боеприпасов Минобороны.

Суд оштрафовал на 2,5 тыс. гривен военного за халатность, повлекшую взрыв на арсенале в Калиновке Винницкой области, а Минобороны заявило, что привлекло к ответственности более 10 человек за этот пожар.

Больше новостей о: Калиновка пожар на складе боеприпасов ГосЧС Украины Пожар на складе

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