Дах над головою влетить в копієчку: сезонне подорожчання оренди квартир в Україні

Експерти ринку нерухомості прогнозують підвищення вартості оренди житла. Основна причина такого злету цін – наплив студентів у великі міста, повідомляють "Сегодня".

"Там у нас є кухня, ванна, туалет. Тут моя кімната, одна кімната закрита, і одна кімната, де живе мій брат", – розповідає Альбіна Дмитрова - львівська студентка, яка орендує квартиру в спальному районі міста.

Альбіна показує тимчасове житло: радянська меблі, старенький паркет і килим на стіні. Шукала подешевше, але і щоб місце було зручним.

"Дуже класно, що тут є три маркету, один маленький і два великих, кінцева зупинка трамваю. За місяць ми платимо 5300 грн плюс комунальні", – говорить Дмитрова.

Ще одна студентка – Ольга Вирук – вже рік знімає квартиру в Києві. Днями господар попередив, що буде підвищувати плату за житло.

"У мене двокімнатна квартира, біля метро. Вона коштувала 8500 грн, коли ми її зняли. Але через рік нам подзвонив господар, ось зараз, і сказав, що ціна 10 500 грн в місяць", – говорить Вирук.

Тепер дівчина шукає більш бюджетний варіант. Втім, поки сезонний ажіотаж не пройде, шанси на це малі.

"Піком був липень-серпень, коли студенти знали і розуміли, де вони будуть навчатись. Зараз ті, хто не зняв квартиру в липні-серпні і заїхав жити в гуртожиток, побачили умови, і вересень місяць буде піковим, коли студенти знову почнуть шукати житло", – говорить ріелтор Юлія Смирнова.

Але причина не тільки в студентах. Попит підкидають високооплачувані фахівці, яких у великих містах найбільше.

Підвищується вартість оренди і в Харкові.

"Вартість в абсолютних цифрах на однокімнатну квартиру в хорошому, приємному стані підвищилася на 1000-1500 грн", – розповів про ціни на оренду житла в Харкові віце-президент Асоціації фахівців з нерухомості України Ігор Балака.

Житло на Західній Україні не набагато дешевше, ніж в центральних регіонах країни. Середня ціна оренди – 6-7 тис. грн за однокімнатну квартиру з ремонтом.

"Я не зустрічала дешевше квартири, ніж за 4,5-5 тис. грн", – говорить ріелтор Ірина Яремко.

Але власники орендованих квартир вже незабаром можуть погодитися на знижку, вважають експерти.

Ціни на оренду житла упадуть з початком опалювального сезону – у жовтні – на початку листопада. Зниження цін варто очікувати не більше ніж на 10-15%, кажуть ріелтори.

Як повідомляли Українські Новини, житло в Києві подорожчало, а квартири у київських новобудовах подорожчали на 1,4%. копити на квартиру краще в гривнях, бо житло у валюті подорожчало.