Дах над головою влетить в копієчку: сезонне подорожчання оренди квартир в Україні

Експерти ринку нерухомості прогнозують підвищення вартості оренди житла. Основна причина такого злету цін – наплив студентів у великі міста, повідомляють "Сегодня".\r\n"Там у нас є кухня, ванна, туалет. Тут моя кімната, одна кімната закрита, і одна кімната, де живе мій брат", – розповідає Альбіна Дмитрова - львівська студентка, яка орендує квартиру в спальному районі міста.\r\nАльбіна показує тимчасове житло: радянська меблі, старенький паркет і килим на стіні. Шукала подешевше, але і щоб місце було зручним.\r\n"Дуже класно, що тут є три маркету, один маленький і два великих, кінцева зупинка трамваю. За місяць ми платимо 5300 грн плюс комунальні", – говорить Дмитрова.\r\nЩе одна студентка – Ольга Вирук – вже рік знімає квартиру в Києві. Днями господар попередив, що буде підвищувати плату за житло.\r\n"У мене двокімнатна квартира, біля метро. Вона коштувала 8500 грн, коли ми її зняли. Але через рік нам подзвонив господар, ось зараз, і сказав, що ціна 10 500 грн в місяць", – говорить Вирук.\r\nТепер дівчина шукає більш бюджетний варіант. Втім, поки сезонний ажіотаж не пройде, шанси на це малі.\r\n"Піком був липень-серпень, коли студенти знали і розуміли, де вони будуть навчатись. Зараз ті, хто не зняв квартиру в липні-серпні і заїхав жити в гуртожиток, побачили умови, і вересень місяць буде піковим, коли студенти знову почнуть шукати житло", – говорить ріелтор Юлія Смирнова.\r\nАле причина не тільки в студентах. Попит підкидають високооплачувані фахівці, яких у великих містах найбільше.\r\nПідвищується вартість оренди і в Харкові.\r\n"Вартість в абсолютних цифрах на однокімнатну квартиру в хорошому, приємному стані підвищилася на 1000-1500 грн", – розповів про ціни на оренду житла в Харкові віце-президент Асоціації фахівців з нерухомості України Ігор Балака.\r\nЖитло на Західній Україні не набагато дешевше, ніж в центральних регіонах країни. Середня ціна оренди – 6-7 тис. грн за однокімнатну квартиру з ремонтом.\r\n"Я не зустрічала дешевше квартири, ніж за 4,5-5 тис. грн", – говорить ріелтор Ірина Яремко.\r\nАле власники орендованих квартир вже незабаром можуть погодитися на знижку, вважають експерти.\r\nЦіни на оренду житла упадуть з початком опалювального сезону – у жовтні – на початку листопада. Зниження цін варто очікувати не більше ніж на 10-15%, кажуть ріелтори.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, житло в Києві подорожчало, а квартири у київських новобудовах подорожчали на 1,4%. копити на квартиру краще в гривнях, бо житло у валюті подорожчало.