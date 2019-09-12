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12 вересня 2019, четвер, 17:25 10
Життя 2019-09-12T19:00:03+03:00
Українські Новини
Сором'язливі ведмеді, весела сова та інші фіналісти Comedy Wildlife Photography Awards

Сором'язливі ведмеді, весела сова та інші фіналісти Comedy Wildlife Photography Awards

У конкурсі Comedy Wildlife Photography Awards 2019 на найсмішнішу світлину дикої природи визначилися фіналісти. Про це пише Forbes.

Журі конкурсу відібрало 40 найкращих фото, на яких представники дикої фауни відображені у веселих і незвичайних ракурсах. Переможці серед них визначаться вже 13 листопада. Головним призом стане звання Кращого комедійного фотографа природи і тижневе сафарі в природному заповіднику Масаї Мара в Кенії, а також унікальна нагорода ручної роботи від Art Garage в Дар-ес-Саламі (Танзанія). Всього нагороди вручатимуться у 5 категоріях: "На землі", "Під водою", "В повітрі", "Портфоліо" та "Загальний переможець". Також буде вручено "Приз глядацьких симпатій".

Організаторами конкурсу є професійні фотографи Пол Джойнсон-Хікс і Том Саллам. Конкурс спрямований на те, щоб підкреслити надзвичайно важливу ідею збереження дикої природи.

PHOTO: VICKI JAURON/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: VICKI JAURON/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: TILAKRAJ NAGARAJ / COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: TILAKRAJ NAGARAJ / COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: PETER HAYGARTH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: PETER HAYGARTH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: SARAH SKINNER/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: SARAH SKINNER/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: PABLO DANIEL FERNÁNDEZ/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: PABLO DANIEL FERNÁNDEZ/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: VALTTERI MULKAHAINEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: VALTTERI MULKAHAINEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: MARION VOLLBORN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: MARION VOLLBORN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: GEERT WEGGEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: GEERT WEGGEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: LISA VANDERHOOP/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: LISA VANDERHOOP/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: CO GRIFT/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: CO GRIFT/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ADWAIT APHALE/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ADWAIT APHALE/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: THOMAS MANGELSEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: THOMAS MANGELSEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ALASTAIR MARSH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ALASTAIR MARSH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ANTHONY N. PETROVICH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ANTHONY N. PETROVICH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ELMAR WEISS/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ELMAR WEISS/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
Финалист конкурса. Фото: TXEMA-GARCIA-LASECA/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: TXEMA-GARCIA-LASECA/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: KEVIN SAWFORD/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: KEVIN SAWFORD/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: HARRY WALKER/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019
PHOTO: HARRY WALKER/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019
PHOTO: VLADO PIRSA/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: VLADO PIRSA/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.

Як повідомляли Українські новини, три види тварин вимерли в 2018 році, ще 4 види на межі зникнення.

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