Сором'язливі ведмеді, весела сова та інші фіналісти Comedy Wildlife Photography Awards

У конкурсі Comedy Wildlife Photography Awards 2019 на найсмішнішу світлину дикої природи визначилися фіналісти. Про це пише Forbes.

Журі конкурсу відібрало 40 найкращих фото, на яких представники дикої фауни відображені у веселих і незвичайних ракурсах. Переможці серед них визначаться вже 13 листопада. Головним призом стане звання Кращого комедійного фотографа природи і тижневе сафарі в природному заповіднику Масаї Мара в Кенії, а також унікальна нагорода ручної роботи від Art Garage в Дар-ес-Саламі (Танзанія). Всього нагороди вручатимуться у 5 категоріях: "На землі", "Під водою", "В повітрі", "Портфоліо" та "Загальний переможець". Також буде вручено "Приз глядацьких симпатій".

Організаторами конкурсу є професійні фотографи Пол Джойнсон-Хікс і Том Саллам. Конкурс спрямований на те, щоб підкреслити надзвичайно важливу ідею збереження дикої природи.