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08 августа 2019, четверг, 21:07 62
Жизнь 2019-08-08T21:13:19+03:00
Українські Новини
Фото дня: в киевском зоопарке отметили день рождения гориллы Тони

Фото дня: в киевском зоопарке отметили день рождения гориллы Тони

День рождения гориллы Тони. Фото:
День рождения гориллы Тони. Фото: "Вечерний Киев"

Сегодня, 8 августа, долгожителю столичного зоопарка горилле Тони исполнилось 45 лет.

Специалисты по Киевзоо уточняют, что в пересчете на человеческий возраст это равно возрасту 80 лет. В дикой природе эти животные живут до 35 лет, пишет "Вечерний Киев".

Сейчас Тони - единственная горилла в Украине. Он родился в зоопарке г. Нюрнберг (Германия) в 1974 году. Впоследствии находился в зоопарках Ганновера и Саарбрюккена, а с 29 сентября 1999 Тони поселился в киевском зоопарке.

"У Тони была подружка, но потомство они не дали, - говорят специалисты зоопарка. - Сейчас брачные отношения нашего любимца уже не интересуют. Но очень интересует вкусная еда. Особенно любит кефир и йогурты без сахара, а крышки с бутылок с этими напитками открывает быстрыми движениями - откручивает. Фрукты, конечно, овощи в его ассортименте ежедневно. Кормим и мясом, сыром. Сейчас состояние здоровья гориллы улучшилось, и он значительно похудел. Потому что некоторое время его непрестанно угощали посетители. Он набирал вес, начались проблемы с рукой. Тони показывал нам, что и где у него болит, массировал больной участок руки. Было сделано обследование, назначили препараты для лечения сухожилия, костных тканей. Изменив рацион на полностью медико-сбалансированный, избавлялись проблемы. Сейчас Тони часто играет с мячом. А еще мы даем ему разглядывать иллюстрированные журналы. Заметили, что дольше он рассматривает женские лица, особенно блондинок".

Поздравить гориллу Тони пришло много малышей и журналистов. Подарков - разнообразных фруктов - нанесли множество. Но смотрители не позволили сразу все передать горилле. Ведь ее вольер уже был заполнен праздничными корзинами с ананасами, бананами, виноградом и персиками. Лежала отдельная праздничная коробочка в обертке с чем-нибудь вкусненьким. Именно ее Тони выбрал и открыл первой. И начал угощаться.

Напомним, в 2014 в зоопарке Огайо самой старой горилле исполнилось 58 лет. 

Тем временем в киевском зоопарке показали, как животные "отмечают" День Солнца.

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