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12 августа 2019, понедельник, 20:30 246
Жизнь 2019-08-12T20:30:07+03:00
Українські Новини
Фото дня: В День слонов подарок для киевского Хораса привезли на кране

Фото дня: В День слонов подарок для киевского Хораса привезли на кране

Подарок для слона. Фото: Киевсикй зоопарк
Подарок для слона. Фото: Киевсикй зоопарк

После празднования дня рождения гориллы Тони, 12 августа, во всемирный День слона, который седьмой год подряд отмечают в мире, Киевский зоопарк сделал подарок своему воспитаннику.

Как сообщает пресс-службы зоопарка, молодой азиатский слон по кличке Хорас получил каменную кормушку с секретом, который пришлась ему по вкусу.

Подарок для слона. Фото: Киевсикй зоопаркПодарок для слона. Фото: Киевсикй зоопарк

"Забавный и игривый, любит купаться в бассейне, выкапывать из-под земли спрятанные овощи и фрукты, получать сено из специальной высокой мачты, играть с водяным шлангом, общаться с киперами, закатывать и выкатывать по лестнице камни и деревянные брусья", - рассказали в Киевском зоопарке.

День слонов - неофициальный праздник, который был основан в 2012 году с целью в очередной раз напомнить обществу, что эти прекрасные гиганты стремительно исчезают по вине человека. И хотя зоологические парки по специальным международным программам пытаются размножать и выпускать в природу азиатских и африканских слонов, охота и планетарная экологическая катастрофа не дают популяциям восстановиться. 

Напомним, ранее в киевском зоопарке показали, как животные "отмечают" День Солнца.

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