У США хочуть заборонити ароматичні рідини для електронних сигарет

Уряд США планує заборонити ароматичні добавки для електронних сигарет після низки смертей, які пов'язують із сумішами для вейпов.

Про це в середу, 11 вересня, повідомив президент США Дональд Трамп, назвавши використання електронних сигарет передусім серед неповнолітніх "великою проблемою", пише DW.

Раніше його дружина, Меланія Трамп, у своєму Twitter висловила глибоку стурбованість дедалі більшою популярністю електронних сигарет серед дітей і назвала поточну ситуацію "епідемією".

Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар повідомив що Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (Food and Drug Administration, FDA) розробляє директиву про заборону будь-яких ароматичних рідин для електронних сигарет, крім тих, що мають запах тютюну, інформує агентство новин AP.

Змінити норми виробництва та продажу наповнювачів для електронних сигарет уряд США спонукала низка смертей, пов'язаних, як вважають медики, з вейпінгом - вдиханням пари з різними ароматичними домішками. У США на сьогодні зафіксовано вже щонайменше чотири летальні випадки і понад 450 випадків захворювань у 33 штатах, можливо, пов'язаних з серйозним пошкодженням легенів, викликаним курінням електронних сигарет.

Курці електронних сигарет не піддаються впливу майже семи тисяч хімічних речовин, котрі містять звичайні цигарки. Тож електронні сигарети вважаються менш небезпечними для здоров'я. Водночас рідини для вейпінгу містять нікотин і сліди різних елементів - або від вугілля для нагріву, або від інших компонентів електронного пристрою. Крім того, до них додаються найрізноманітніші ароматичні речовини і есенції, вплив яких на легені людини в поєднанні з парою поки не вивчено.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кожен п'ятий підліток курить електронні сигарети і вейпи.

Раніше у Великобританії опублікували детальний огляд досліджень даних з електронних сигарет і систем нагрівання тютюну.