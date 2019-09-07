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07 сентября 2019, суббота, 07:15 899
Америка 2019-09-07T08:48:28+03:00
Українські Новини
Во всех смертельных смесях для вейпов в США нашли витамин Е

Во всех смертельных смесях для вейпов в США нашли витамин Е

Вейпинг. Фото: pixabay
Вейпинг. Фото: pixabay

Американские эксперты и медицинские чиновники продолжают исследовать серию заболеваний, связанных с курением вейпов, которая охватила более двух десятков штатов. Заболели более 200 человек, двое из них умерли. После почти двухнедельного расследования эксперты из Нью-Йорка и федерального Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) обнаружили в смесях для вейпов только одну общую добавку - витамин Е, который считался безобидным даже в повышенных дозах. Как он связан с заболеваниями - по-прежнему не ясно, сообщает "Медуза".

Всего по состоянию на конец августа 25 американских штатов сообщили о 215 возможных случаях необычных легочных заболеваний у потребителей вейпов. У пациентов наблюдались кашель, тошнота, рвота, понос, усталость, лихорадка, головная боль и потеря веса. Многие курили никотиновые смеси с содержанием каннабиноидов, и многие из них были куплены на черном рынке. Однако что именно вызвало заболевание, врачи установить не могли.

"Мы просто не знаем, что мы ищем", - признался в комментарии The Washington Post один из сотрудников CDC, который руководит расследованием.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) тоже сообщило, что в смесях, которые употребляли заболевшие, не удалось найти ничего необычного.

5 сентября департамент здравоохранения Нью-Йорка объявил, что в исследованных его экспертами образцах смесей для вейпов, которые употребляли заболевшие, нашлась одна общая добавка.

"Результаты лабораторных анализов показали очень высокое содержание витамина Е в ацетилированной форме почти во всех образцах с каннабисом. Витамин Е является общедоступной пищевой добавкой, которая, как известно, не наносит вреда при употреблении в пищу или нанесении на кожу", - сообщил департамент.

Теперь витамин Е находится в центре внимания экспертов, расследующих серию заболеваний, резюмировали в департаменте. В предыдущих исследованиях у витамина Е, даже в высоких дозах, действительно не было выявлено каких-либо особенных токсичных свойств: предполагалось лишь, что его постоянное активное употребление может повышать риск развития рака простаты. Более того, этот витамин пытались тестировать в качестве антиоксиданта, снижающего токсичность сигаретного дыма - правда, без особого успеха.

Возможно, наблюдаемые симптомы связаны с тем, что витамин вдыхали именно в маслянистой форме. Она не является разрешенной добавкой для легальных смесей с каннабиноидами и не присутствовала в протестированных продуктах на основе никотина, подчеркнуло ведомство.

Для того, чтобы масло с витамином Е начало испаряться, его нужно сильно нагреть - и в результате "вы вдыхаете бог знает что", заметила профессор химии колледжа Брин-Мар Мишель Франкл.

Как сообщали Українські Новини, каждый пятый подросток в Украине курит вейпы и электронные сигареты. Ранее американский телепродюсер погиб из-за взрыва электронной сигареты.

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