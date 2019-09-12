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12 вересня 2019, четвер, 15:47 17
Силові структури 2019-09-12T17:00:03+03:00
Українські Новини
Луганського підривника мостів затримано під час заряджання телефону

Луганського підривника мостів затримано під час заряджання телефону

Затримання. Фото: Facebook/Тетяна Погукай
Затримання. Фото: Facebook/Тетяна Погукай

Правоохоронці затримали бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного в підриві Томашівського моста між Лисичанськом і Рубіжним в Луганській області у травні 2014 року.

Про це повідомила в соціальній мережі Facebook спікер обласного управління поліції Тетяна Погукай, передають Українські Новини.

"На Луганщині правоохоронці затримали бойовика НЗФ так званої ЛНР, який мінував мости та автошляхи на підконтрольній українській владі території", - повідомила вона.

Оперативники Управління карного розшуку разом з працівниками Служби безпеки України, бійцями батальйону поліції особливого призначення і співробітниками Лисичанського відділу поліції встановили місцезнаходження і затримали 51-річного чоловіка, який з 2014 року значився у розшуку.

Так, під час відпрацювання оперативної інформації правоохоронці вийшли на слід бойовика, який входив до складу бандформування "Полтинник" і, крім того, ніс службу на блокпостах і споруджував фортифікаційні споруди для оборони бойовиків, ще й виконував особливу місію - на території Луганської та Донецької областей не тільки мінував автодороги і мости, а й підривав їх.

Правоохоронці встановили місце в лісі, де чоловік облаштував для себе тимчасове житло, і, спостерігаючи за ним, затримали його в той момент, коли він, вийшовши з лісу, прийшов у будинок одного з пенсіонерів для того, щоб зарядити свій мобільний телефон.

Житло обвинуваченого в лісі. Фото: Facebook/Тетяна ПогукайЖитло підозрюваного в лісі. Фото: Facebook/Тетяна Погукай

Затриманий чоловік зізнався правоохоронцям, що мінував дорогу на Соледар, мінував мости в місті Лисичанську в районі вул. Червоної і вул. Пролетарської.

Він також зізнався, що замінував і підірвав Томашовський міст, розташований між містами Лисичанськ і Рубіжне.

Під час проведення слідчо-оперативних дій у нього був виявлено та вилучено стартовий пістолет "Шмайсер", револьвер системи "Наган", 49 патронів калібру 7,62 мм, 18 патронів калібру 9 мм та 3 штик-ножі.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного в переміщення військової техніки з Росії на Донбас. Раніше СБУ затримала двох жінок в передачу бойовикам "ЛНР" інформації про силах ООС. СБУ затримала бойовика "Російської православної армії" "ДНР" у Полтавській області.

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