Луганського підривника мостів затримано під час заряджання телефону

Правоохоронці затримали бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного в підриві Томашівського моста між Лисичанськом і Рубіжним в Луганській області у травні 2014 року.\r\nПро це повідомила в соціальній мережі Facebook спікер обласного управління поліції Тетяна Погукай, передають Українські Новини.\r\n"На Луганщині правоохоронці затримали бойовика НЗФ так званої ЛНР, який мінував мости та автошляхи на підконтрольній українській владі території", - повідомила вона.\r\nОперативники Управління карного розшуку разом з працівниками Служби безпеки України, бійцями батальйону поліції особливого призначення і співробітниками Лисичанського відділу поліції встановили місцезнаходження і затримали 51-річного чоловіка, який з 2014 року значився у розшуку.\r\nТак, під час відпрацювання оперативної інформації правоохоронці вийшли на слід бойовика, який входив до складу бандформування "Полтинник" і, крім того, ніс службу на блокпостах і споруджував фортифікаційні споруди для оборони бойовиків, ще й виконував особливу місію - на території Луганської та Донецької областей не тільки мінував автодороги і мости, а й підривав їх.\r\nПравоохоронці встановили місце в лісі, де чоловік облаштував для себе тимчасове житло, і, спостерігаючи за ним, затримали його в той момент, коли він, вийшовши з лісу, прийшов у будинок одного з пенсіонерів для того, щоб зарядити свій мобільний телефон.\r\nЖитло підозрюваного в лісі. Фото: Facebook\/Тетяна Погукай\r\nЗатриманий чоловік зізнався правоохоронцям, що мінував дорогу на Соледар, мінував мости в місті Лисичанську в районі вул. Червоної і вул. Пролетарської.\r\nВін також зізнався, що замінував і підірвав Томашовський міст, розташований між містами Лисичанськ і Рубіжне.\r\nПід час проведення слідчо-оперативних дій у нього був виявлено та вилучено стартовий пістолет "Шмайсер", револьвер системи "Наган", 49 патронів калібру 7,62 мм, 18 патронів калібру 9 мм та 3 штик-ножі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція затримала бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного в переміщення військової техніки з Росії на Донбас. Раніше СБУ затримала двох жінок в передачу бойовикам "ЛНР" інформації про силах ООС. СБУ затримала бойовика "Російської православної армії" "ДНР" у Полтавській області.