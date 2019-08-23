СБУ задержала двух женщин в передаче боевикам "ЛНР" информации о силах ООС

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали двух подозреваемых в передаче боевикам самопровозглашенной "Луганской народной республики" информации о силах операции Объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.



"Установлено и в ходе досудебного расследования получены доказательства того, что жительница подконтрольной украинской власти территории Луганской области собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и Вооруженных сил, осуществляющих отпор вооруженной агрессии против нашей страны", - сказано в нем.



Полученные данные она передавала другой гражданке Украины - боевику так называемой 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса "Народной милиции" "ЛНР".



На данный момент обоим женщинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.



Материалы дела переданы в суд.



Как сообщали Українські Новини, 19 августа прокуратура Луганской области сообщила жительнице Станицы Луганской о подозрении в терроризме за передачу информации о Вооруженных силах Украины для разведывательной сети "Народной милиции" "ЛНР".