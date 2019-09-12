Нелегальний ринок сигарет в Україні може досягти 50%

Тютюнова компанія "Philip Morris Україна" вважає, що підвищення ставки акцизного податку в 2,5 рази призведе до зростання обсягу нелегального ринку до 27 млрд сигарет, що становить близько 50% легального ринку тютюнових виробів.

Про це Українським Новинам повідомила директор із зовнішніх зв'язків компанії Наталія Бондаренко.

"На нашу думку, зміни, передбачені законопроектами №1209 і №1210, несуть високі ризики як для тютюнової галузі, так і для держави ... За нашими оцінками, обсяг нелегального ринку може досягти 27 млрд сигарет, тобто близько 50% легального ринку тютюнових виробів ", - сказала вона.

За словами Бондаренко, збільшення цінового розриву з країнами-сусідами і низька купівельна спроможність громадян може привести до різкого зростання рівня контрабанди, що в свою чергу спричинить значне зниження продажів легальними виробниками і відповідно недоотримання державою очікуваних доходів від акцизного податку від тютюнової індустрії.

Також такі зміни можуть привести до підвищення середніх цін на сигарети в 2,5-3 рази до 80-100 гривень за пачку.

Крім того, Бондаренко вважає, що встановлення високих ставок акцизного податку на тютюновмісні стіки для нагрівання (heet stick), що також передбачається цим законопроектом, може призупинити рух в напрямку зменшення шкоди від тютюнового диму і повністю суперечить загальному майже для всіх країн світу підходу до класифікації тютюну для нагріву.

"Що стосується принципів формування підходу до величини податкового навантаження, ми вважаємо, що варто прислухатися до досвіду Великої Британії, де вже 2 роки поспіль застосовує диференційований підхід до продукції, що містить нікотин. За цим підходом податкове навантаження застосовують для сигарет як найбільш шкідливої ​​продукції, інші види нікотиновмісної продукції, споживання якої викликає менше шкоди (в тому числі і тютюн для нагріву), мають значно менше податкове навантаження", - прокоментувала вона.

Йдеться про запропонований депутатом Верховної Ради Данилом Гетманцевим (фракція "Слуга народу") законопроект, який пропонує ввести товарний код для тютюновмісних стіків для нагрівання (heet stick) і встановити ставку акцизного податку на них 1,214 тис. гривень за 1 тис. штук в 2020 році.

Наразі стіки підпадають під код для тютюну та замінника тютюну (2403) і ставка акцизу на дану категорію становить 949,8 гривні за 1 кг в 2019 році, при цьому передбачено щорічне підвищення на 20% до 2 363,4 гривні/кг в 2024 році.

Гетманцев пропонує виділити з цієї категорії стіки в окрему "Тютбновмісний виріб для електричного нагріву за допомогою підігрівача з електронним управлінням (2403 99 90 10)" та передбачити для них ставку на рівні 1 213,61 гривні за 1 тис. штук в 2020 році з щорічним підвищенням на 20% до 2 516,54 гривні / тис. штук в 2024 році.

Крім того, згідно з текстом проекту закону і порівняльною таблицею, передбачається скасування щорічного підвищення ставок акцизів на сигарети до 2024 року.

Так, у змінах до Податкового кодексу сказано: "Пункт 17 в підрозділі 5 розділу 20 Перехідних положень викласти в такій редакції" і додано таблицю, де вказуються тільки ставки на 2 товарних коду - тютюн і тютбновмісні вироби для нагріву.

В цьому пункті передбачено графік щорічного підвищення ставок, прийнятий Верховною Радою в 2017 році в рамках Угоди про асоціацію з ЄС для приведення ставок до мінімального рівня, що діє в ЄС.

Таким чином, до сигарет буде застосовано ставку, зазначену в статті 215 Кодексу розділу 6 - 2 257,4 гривні / тис. штук, що означає підвищення ставки акцизу на сигарети в 2020 році приблизно у 3 рази порівнянні з 2019 роком (756 гривень/тис. штук).

Як повідомляли Українськi Новини, Philip Morris Україна прогнозує підвищення цін на сигарети в 3 рази до 100 гривень за пачку в 2025 році порівняно з 2019 роком.

Однією з основних причин стрімкого підвищення цін є непропорційне зростання акцизів щодо зростання доходу населення.

У лютому прогнозували, що пачка сигарет подорожчає як мінімум на 4,7 гривні в 2019.