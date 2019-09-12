Норми про імперативний мандат спочатку не було в законопроекті №1045, - Корнієнко

Норми про дострокове припинення повноважень депутата за рішенням партії з самого початку не було в законопроекті №1045 про зміни в Регламенті Ради після того, як депутат Верховної Ради дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський заявив, що керівництво його фракції пропонує позбавляти мандата всіх депутатів, навіть мажоритарників, які виходять з фракції.

Про це Українським Новинам повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Не було. Це не ми вписали, це секретаріат вписав. Щось там "накапопастили" потім", - сказав він.

Корнієнко підкреслює, що внесення норми до законопроекту є технічним питанням і за цим фактом буде проведено розслідування.

Депутат повідомив, що поява в проекті положень, які не було внесено авторами під час його реєстрації, стало причиною його видалення з порядку.

"Було погоджено апаратом, керівництвом Верховної Ради зняти його з порядку денного, тому що є питання до його тексту. Зі слів групи авторів, до текста закралися деякі положення, які вони туди не писали. Ми зараз проводимо внутрішнє розслідування, як так могло статися" , - зазначив парламентарій.

Як повідомляли Українські Новини, законопроект №1045 про дострокове припинення повноважень депутата за рішенням партії видалений з порядку денного засідання Верховної Ради у четвер.

Також Комітет Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту звільнити членів Центральної виборчої комісії.