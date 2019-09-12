підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 вересня 2019, четвер, 13:57 11
Верховна Рада і партії 2019-09-12T17:00:04+03:00
Українські Новини
Норми про імперативний мандат спочатку не було в законопроекті №1045, - Корнієнко

Норми про імперативний мандат спочатку не було в законопроекті №1045, - Корнієнко

Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/
Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/"Лівий берег"

Норми про дострокове припинення повноважень депутата за рішенням партії з самого початку не було в законопроекті №1045 про зміни в Регламенті Ради після того, як депутат Верховної Ради дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський заявив, що керівництво його фракції пропонує позбавляти мандата всіх депутатів, навіть мажоритарників, які виходять з фракції.

Про це Українським Новинам повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Не було. Це не ми вписали, це секретаріат вписав. Щось там "накапопастили" потім", - сказав він.

Корнієнко підкреслює, що внесення норми до законопроекту є технічним питанням і за цим фактом буде проведено розслідування.

Депутат повідомив, що поява в проекті положень, які не було внесено авторами під час його реєстрації, стало причиною його видалення з порядку.

"Було погоджено апаратом, керівництвом Верховної Ради зняти його з порядку денного, тому що є питання до його тексту. Зі слів групи авторів, до текста закралися деякі положення, які вони туди не писали. Ми зараз проводимо внутрішнє розслідування, як так могло статися" , - зазначив парламентарій.

Як повідомляли Українські Новини, законопроект №1045 про дострокове припинення повноважень депутата за рішенням партії видалений з порядку денного засідання Верховної Ради у четвер.

Також Комітет Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту звільнити членів Центральної виборчої комісії.

Більше новин про: Партія "Слуга народу" Олександр Корнієнко імперативний мандат

Архів
Новини
Якщо ситуація з обмеженням перевезень на ПЗЗ не вирішиться, будуть прийняті кадрові рішення, – ЗМІ 17:08
Геращенко через "зелених чоловічків" можуть не пустити на засідання Ради 16:50
Газета
Сепаратизм на Закарпатті: угорськомовну газету відправили на експертизу на вимогу СБУ 16:43
Рябошапка звільнив ще трьох обласних прокурорів 16:33
САП закрила справу проти Кличка 16:30
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
Конфедерація будівельників прогнозує зростання цін на житло в Києві в разі введення мораторію на будівництво 11:00
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok