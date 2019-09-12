Через Порошенко у будинку Гонтарєвої, "Укроборонпрому" і "Жулянах" проходять масові обшуки

Сьогодні, 12 вересня, проходять масові обшуки за кримінальними справами, в яких фігурує екс-президент України Петро Порошенко. Про це повідомив в Telegram-каналі юрист Андрій Портнов.

"Зараз йдуть масові обшуки санкціоновані судом у кримінальних справах Порошенко. По справі про мародерство і розкраданнях в армії йдуть обшуки вдома у Гонтарєвої, в Укроборонпромі і структурах, які брали участь у відмиванні командою Порошенко вкрадених у армії засобів", - написав юрист.

Портнов також додав, що в аеропорту "Жуляни" тривають обшуки у справі про використання Порошенко підроблених паспортів при польоті на Мальдівський архіпелаг.







Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань службовим становищем екс-міністром закордонних справ Павлом Климкіним та екс-Президентом Петром Порошенком.



Раніше Портнов обіцяв повозити Порошенко "мокрою ганчіркою по пиці". Після чого представники колишнього президента Петра Порошенка заявили відвід суду за позовом юриста Андрія Портнова.