Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги

Верховна Рада вирішила спрямовувати надходження від адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт на фінансування Дорожнього фонду після того, як Президент Володимир Зеленський зайнявся дорогами - вирішив перевірити їх якість і учасників закупівель для ремонту

За прийняття законопроекту №1063 за основу і в цілому проголосували 337 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

У пояснювальній записці зазначається, що раніше адміністративно-господарські штрафи за порушення законодавства про автомобільний транспорт відносилися до доходів загального фонду Державного бюджету України, тобто цільове використання цих платежів на потреби дорожнього господарства не визначено.

"Закон спрямований на створення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства і фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом спрямування адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт до державного Дорожнього фонду, створеного у складі спеціального фонду Державного бюджету України", - сказано в пояснювальній записці.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу, передбачивши спрямування адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт, передбачених абзацами 14-16 частини першої статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт", та адміністративних штрафів за порушення, передбачених ч.2 статті 122 -2 і ч.2 статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до державного Дорожнього фонду, створеного у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада відтермінувала введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.

Раніше Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині.