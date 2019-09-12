З порядку денного Ради зник законопроект №1045 про імперативний мандат після скандалу

У фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді багато противників дострокового припинення повноважень депутата за рішенням партії (імперативного мандата), передбаченого законопроектом №1045 після того, як депутат Верховної Ради дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський заявив, що керівництво його фракції пропонує позбавляти мандата всіх депутатів, навіть мажоритарників, які виходять з фракції.

Про це Українським Новинам сказала депутат Ради від фракції "Слуги народу", представник Кабінету Міністрів в Раді Ірина Верещук.

"Є, і багато (противників імперативного мандата). Я це чую, я це знаю. Багато проти, але тих, хто говорить публічно - їх відсотків 20", - сказала вона.

Верещук наголосила, що сама є прихильницею цієї процедури, однак розділяє застереження колег.

"Мене це не стосується, але я поділяю такі застереження або зауваження наших депутатів-мажоритарників і сподіваюся, що і керівництво, і розробники законопроекту врахують це. Давайте ще раз подумаємо, як правильніше це зробити, тому що сьогодні немає балансу між тими мажоритарниками, які пройшли від партії, і тими, які непартійні, а вони не будуть мати імперативного мандата, бо це стосується окремої категорії людей", - зазначила депутат.

При цьому питання про додання до порядку денного парламенту законопроекту №1045, що передбачає процедуру дострокового припинення повноважень депутата за рішенням партії, стояло на порядку денному пленарного засідання Ради 12 вересня, проте пізніше було виключено з нього.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" отримала права коаліції у Раді.

Тим часом Комітет Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту звільнити членів Центральної виборчої комісії.