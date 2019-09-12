підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 вересня 2019, четвер, 11:00 27
Верховна Рада і партії 2019-09-12T13:15:02+03:00
Українські Новини
З порядку денного Ради зник законопроект №1045 про імперативний мандат після скандалу

З порядку денного Ради зник законопроект №1045 про імперативний мандат після скандалу

Верховна Рада 9 скликання. Фото:
Верховна Рада 9 скликання. Фото: "Інформатор"

У фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді багато противників дострокового припинення повноважень депутата за рішенням партії (імперативного мандата), передбаченого законопроектом №1045 після того, як депутат Верховної Ради дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський заявив, що керівництво його фракції пропонує позбавляти мандата всіх депутатів, навіть мажоритарників, які виходять з фракції.

Про це Українським Новинам сказала депутат Ради від фракції "Слуги народу", представник Кабінету Міністрів в Раді Ірина Верещук.

"Є, і багато (противників імперативного мандата). Я це чую, я це знаю. Багато проти, але тих, хто говорить публічно - їх відсотків 20", - сказала вона.

Верещук наголосила, що сама є прихильницею цієї процедури, однак розділяє застереження колег.

"Мене це не стосується, але я поділяю такі застереження або зауваження наших депутатів-мажоритарників і сподіваюся, що і керівництво, і розробники законопроекту врахують це. Давайте ще раз подумаємо, як правильніше це зробити, тому що сьогодні немає балансу між тими мажоритарниками, які пройшли від партії, і тими, які непартійні, а вони не будуть мати імперативного мандата, бо це стосується окремої категорії людей", - зазначила депутат.

При цьому питання про додання до порядку денного парламенту законопроекту №1045, що передбачає процедуру дострокового припинення повноважень депутата за рішенням партії, стояло на порядку денному пленарного засідання Ради 12 вересня, проте пізніше було виключено з нього.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" отримала права коаліції у Раді.

Тим часом Комітет Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту звільнити членів Центральної виборчої комісії.

Більше новин про: Партія "Слуга народу" Олександр Дубінський Ірина Верещук імперативний мандат

Архів
Новини
Працевлаштування після ВНЗ: Міносвіти почне моніторити перспективи і зайнятість випускників 12:52
Європейська бізнес-асоціація наполягає на змінах у законопроект 1210, - ЗМІ 12:33
Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги 12:31
Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участі прокурорів і слідчих 12:19 Документ
Гранатомет. Фото: поліція Запорізької області
Чоловік продав гранатомет і патрони до автомата Калашникова в Енергодарі, - поліція 12:13
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу" 15:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok