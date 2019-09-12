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12 вересня 2019, четвер, 10:02 17
Силові структури 2019-09-12T12:30:03+03:00
Українські Новини
Обмін полоненими: захист заарештованого севастопольця Резуника заперечує включення його у списки

Обмін полоненими: захист заарештованого севастопольця Резуника заперечує включення його у списки

Степан Резуник. Фото: скріншот трансляції
Степан Резуник. Фото: скріншот трансляції "Крим.Реалії"

Захист заарештованого росіянина - члена "Самооборони Криму" Степана Резуника заперечує включення його у списки на обмін полоненими.

Про це йдеться у публікації "Обмінний фонд не вичерпався: топ-10 заарештованих в Україні росіян, що не потрапили в список" на сайті Українських Новин.

Так, частина заарештованих громадян РФ не потрапили в списки на обмін і залишаються під вартою в Україні.

Зокрема, захист Резуника заперечує інформацію російських ЗМІ про включення його в процес обміну полоненими.

"Він (Резуник) має намір відстоювати в суді свою невинуватість. Це, по-перше, а по-друге, йому ніхто не пропонував питання обміну. Коли почали ходити чутки про обмін, ми самі поставили ці питання слідству, але слідство тільки знизало плечима. Тобто ніхто ніяких навіть варіантів не озвучував і не розглядав", - сказав його захисник, адвокат об'єднання "Могильницький та партнери" Олександр Колесніченко.

За словами адвоката, Резуник продовжує перебувати в Херсонському СІЗО, не дивлячись на те, що суд встановив можливість його звільнення під заставу у 320 тис. гривень.

Захист заявляє, що родина арештованого не має таких коштів, щоб внести заставу.

Резуник має громадянства України і Росії (паспорт РФ отримав після анексії Криму).

Затриманий українськими правоохоронцями в червні поточного року на пункті пропуску "Каланчак" в Херсонській області, коли поїхав в Україну за біометричним паспортом.

Звинувачується в причетності до діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму", яке допомагало російським військам окупувати півострів в лютому - березні 2014 року.

Його сім'я запевняє, що Резуник не був бійцем "Самооборони", а займалася волонтерством і гуманітарною допомогою.

За даними російських ЗМІ, севастополець був у списках на обмін, переданих Росією, але надалі виключений українською стороною.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими у форматі 35 на 35.

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