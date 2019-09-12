Обменный фонд не иссяк: топ-10 арестованных в Украине россиян, не попавших в список

7 сентября произошло, без сомнения, историческое событие - состоялся большой обмен пленными между Украиной Россией.

Публично было оглашено, что обмен прошел по формуле "35 на 35". И если украинская сторона сразу же официально обнародовала список 35 освобожденных украинцев, то об именах переданных в РФ граждан СМИ пришлось узнавать из своих источников.

В дальнейшем оказалось, что обнародованный журналистами список переданных в РФ россиян и сепаратистов может отличаться от реального положения дел.

Так, по словам адвоката Валентина Рыбина, в последний момент из списка был вычеркнут гражданин РФ Руслан Гаджиев, приговоренный в Украине к 15 годам тюрьмы.

Также позже стало известно, что указанный в списке дезертир из Крыма бывший украинский военный Тарас Синичак остался в Украине (об этом сказал его адвокат Ярослав Зейкан изданию "Грати").

В то же время, бывший Главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook обнародовал ряд фамилий лиц, переданных в РФ, но которых нет в оглашенных в СМИ списках.

Так, речь идет о россиянине Денисе Сидорове, который в феврале 2017 года был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне ДНР, и об украинце Олеге Хоменко - бывшем украинском военном, который после аннексии Крыма перешел на службу в Вооруженные силы РФ. Он был задержан украинскими правоохранителями и арестован в январе 2017 года, а перед обменом освобожден под личное обязательством.

Таким образом, скорее всего, именно Сидоров и Хоменко в последний момент заменили в списке на обмен Гаджиева и Синичака.

После обмена общественность в Украине озадачилась вопросом: остались ли у нас в заключении еще арестованные россияне для дальнейших обменов на украинцев, которые все еще томятся в российских тюрьмах?

Таких украинцев, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, около 113 человек, из которых - более 80 арестованных в Крыму крымских татар, обвиненных в экстремизме, а также ранее осужденные в РФ граждане Украины:

- Валентин Выговский (в декабре 2015 года приговорен к 11 годам тюрьмы за якобы шпионаж);

- Виктор Шур (62-летний житель Чернигова был задержан и арестован в РФ в декабре 2014 года. В октябре 2015 года приговорен к 12 годам тюрьмы из-за того, что он сфотографировал военный аэродром в Брянской области);

- Игорь Кияшко (в декабре 2018 года украинский адвокат был осужден в РФ за "попытку контрабанды военных изделий" и "шпионаж")

- Алексей Черний ( фигурант дела "Сенцова - Кольченко". В 2015 году был приговорен к 7 годам тюрьмы и дал признательные показания);

- группа "крымских диверсантов" (Андрей Захтей, Дмитрий Штибликов, Геннадий Лимешко, Владимир Присич, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов).

В то же время, в украинских тюрьмах остается также большая группа лиц, которые представляют большой интерес для РФ и могут попасть под следующий этап обмена:

1) Руслан Гаджиев - гражданин России, приехал на Донбасс в 2014 году и служил танкистом в батальоне боевиков ЛНР. Был задержан в январе 2015 года во время кровопролитного танкового боя у Санжаровки Донецкой области.

По словам адвоката Валентина Рыбина Гаджиев дважды попадал в списки на обмен, но оба раза его исключали в последний момент.

Уже после обмена, состоявшегося 7 сентября, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко косвенно дал понять, почему Гаджиева не выдали России.

"Как выдать Гаджиева, который убил 7 наших и 8 ранил?", - написал он у себя на странице в Facebook.

В августе текущего года россиянин был приговорен судом в Донецкой области к 15 годам тюрьмы.

2) Артур Денисулстанов (Кринари) - гражданин России. По данным СМИ, является профессиональным киллером, известными как "киллер Кадирова" или "Динго". Был задержан 1 июня 2017 года в Киеве по подозрению в покушении на чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. На данный момент содержится в Лукьяновском СИЗО.

Адвокат Денисултанова Алексей Дрюк сообщил Українським Новинам, что его подзащитный ранее был в списках на обмен, но в процесс обмена так и не попал.

"СБУ официально отвечает противоположной стороне, что местонахождение подозреваемого не установлено", - сказал адвокат.

Сам подсудимый свою вину в покушении на Осмаева и Окуеву категорически не признает.





3) Степан Резуник - житель Севастополя, имеет гражданства Украины и России (паспорт РФ получил после аннексии Крыма). Задержан украинскими правоохранителями в июне текущего года на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области, когда поехал в Украину за биометрическим паспортом.

Обвиняется в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которое помогало российским войскам оккупировать полуостров в феврале - марте 2014 года.

Его семья уверяет, что Резуник не был бойцом "Самообороны", а занимался волонтерством и гуманитарной помощью.

По данным российских СМИ, севастополец был в списках на обмен, переданных Россией, но в дальнейшем исключен украинской стороной.

Эту информацию адвокат арестованного не подтверждает.

"Он (Резуник) намерен отстаивать в суде свою невиновность. Это, во-первых, а во-вторых, ему никто не предлагал вопросы обмена. Когда начали ходить слухи об обмене, мы сами задали эти вопросы следствию, но следствие только пожало плечами. То есть никто никаких даже вариантов не озвучивал и не рассматривал", - сказал Українським Новинам его защитник, адвокат объединения "Могильницкий и партнеры" Александр Колесниченко.

По словам адвоката, Резуник продолжает находиться в Херсонском СИЗО, не смотря на то, что суд установил возможность его освобождения под залог 320 тыс. гривен.

Защита заявляет, что семья арестованного не имеет таких средств, чтоб внести залог.

4) Алексей Комаричев - гражданин России, бывший полицейский. Находился в Украине по поддельному паспорту гражданина Кыргызстана на имя Алексея Ломако. По данным СБУ, 4 апреля 2019 года в Киеве по заданию Главного (разведывательного) управления Генштаба Вооруженных сил РФ заложил взрывчатку под автомобиль майора украинской разведки Кирилла Буданова.

Бомба сработала во время закладки, и российский диверсант получил тяжелые ранения. Украинские правоохранители специально распространили в СМИ дезинформацию о гибели раненного россиянина, чтобы задержать других членов диверсионно-разведывательной группы

5) Тимур Дзортов - гражданин РФ. По данным СБУ, член диверсионной группы совместно с Комаричевым. Задержан в Киеве в апреле 2019 года. Украинские правоохранители называют его бывшим заместителем руководителя администрации главы республики Ингушетия.

Согласно материлам следствия, диверсионная группа Комаричева - Дзортова с 2017 года готовила покушения на разведчика Буданова и бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны, экс-замглавы Администрации Президента Валерия Кондратюка.

6) Валерий Гратов - гражданин РФ, полковник российской армии. Был задержан в июле 2017 года в Одесской области при попытке проехать в непризнанную Приднестровскую республику по поддельному паспорту гражданина Украины. Ранее занимался охраной Президента Приднестровья, сотрудничал с руководством самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Адвокат подсудимого Андрей Каркищенко отказался Українським Новинам прямо отвечать на вопрос, есть ли в списках на обмен Гратов.

"Информация касательно данного обмена содержится в средствах массовой информации. Какой-либо дополнительной информации у меня нет...На данный момент у него (Гратова) мера пресечения- содержание под стражей", - заявил он.

7) Лариса Чубарова (позывной "Тереза") - гражданка России и Украины, активная участница харьковского Антимайдана. С начала боевых действий на Донбассе перешла на сторону боевиков, участвовала в сборе информации о силах АТО.

По данным обвинения, Чубарова непосредственно принимала участие в допросах и пытках военнопленных. В июне 2017 года приговорена к 11 годам тюрьмы.

8) Петр Михальчевский - бывший "министр здравоохранения" Крыма, который был назначен на этот пост оккупационными властями и проработал на нем около 3 месяцев в 2014 году. Был задержан в Киеве, где проживал с семьей и работал в частной клинике, в январе 2018 года. Обвиняется в госизмене и сепаратизме. До 10 июля текущего года находился под стражей. На данный момент пребывает под ночным домашним арестом.

9) Дарья Мастикашева - 33-летняя гражданка Украины, имеет вид на жительство в РФ, проживала в Москве. Обвиняется в госизмене и хранении боеприпасов.

Была задержана правоохранителями в августе 2017 года. СБУ обвинило ее в работе на российские спецслужбы и вербовке бывших участников АТО для совершения провокации на территории РФ.

Так, следствие утверждает, что Россия планировала обвинить участников АТО в подготовке терактов на объектах инфраструктуры в РФ и использовать данную провокацию для полномасштабного военного вторжения в Украину.

Мастикашева более 2 лет продолжает находится под стражей, срок ареста продлен до конца октября текущего года.

Ранее в СМИ была информация, что Мастикашева внесена российской стороной в списки на обмен пленными, но исключена украинской стороной.

10) Мехти Логунов - абхац по национальности, гражданин Украины. 85-летний профессор из Харькова был задержан СБУ в августе 2017 года по подозрению в сборе для российской разведки секретных сведений об оборонной сфере Украины.

В июле 2018 года суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 12 годам тюрьмы. Логунов заявляет о применении к нему пыток и существенном ухудшении здоровья.

Кроме указанных лиц, под стражей в Украине остаются такие потенциальные участники обменов, как 72-летний шпион и экс-подполковник ГРУ Вячеслав Высоцкий (приговорен к 12 годам тюрьмы), бразильский наемник ДНР Рафаель Лусварги (приговорен к 13 годам тюрьмы), экс-депутат Верховного Совета Крыма Василий Ганыш (приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену).

Также в списки на обмен могут попасть задержанный в Кременчуге агент ФСБ с позывным "Дементий" и осужденный в Одессе агент ФСБ с позывным "Композитор" и 3 обвиняемых в организации кровавого теракта у Дворца Спорта в Харькове.