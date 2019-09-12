Трамп може призначити Помпео замість Болтона, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначення своїм помічником з національної безпеки чинного держсекретаря Майка Помпео на місце звільненого 10 вересня Джона Болтона.\r\nПро це з посиланням на CNN пише Новий час.\r\nЗа словами двох джерел, у разі призначення Помпео збереже свою посаду в Держдепартаменті і стане другим політиком в історії США, що поєднує дані посади.\r\nПершим був Генрі Кіссінджер, який очолював обидва відомства у 1973-1975 роках.\r\nРаніше Трамп заявив, що розглядає п'ять кандидатів на посаду свого радника з нацбезпеки, назвавши їх висококваліфікованими фахівцями.\r\nНагадаємо, 10 вересня Трамп звільнив свого радника з нацбезпеки Болтона.