Посол заперечує заклики Чехії про створення русинської автономії на Закарпатті

Посол Чехії в Україні Радек Матула заперечує заклики з боку Чехії про створення русинської автономії на Закарпатті.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про зустріч Президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації "Всесвітня рада підкарпатських русинів".\r\nУ зв'язку з цим МЗС у середу запросив посла Чехії в Україні Матулу для отримання роз'яснень.\r\nПосол підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.\r\nКрім того, Чехія має намір підготувати з цього приводу офіційну інформацію.\r\nУ МЗС повідомили, що й надалі рішуче реагуватимуть на спроби ставити під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію "Всесвітньої Ради підкарпатських русинів" і делегація обговорила з Земаном питання "більшої автономії Закарпатської області в Україні".\r\nРаніше МЗС звинуватив союз угорців у сепаратизмі через скандальну ілюстрацію в місцевій газеті.