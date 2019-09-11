Посол заперечує заклики Чехії про створення русинської автономії на Закарпатті

Посол Чехії в Україні Радек Матула заперечує заклики з боку Чехії про створення русинської автономії на Закарпатті.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України, передають Українські Новини.

Згідно йому, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про зустріч Президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації "Всесвітня рада підкарпатських русинів".

У зв'язку з цим МЗС у середу запросив посла Чехії в Україні Матулу для отримання роз'яснень.

Посол підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, Чехія має намір підготувати з цього приводу офіційну інформацію.

У МЗС повідомили, що й надалі рішуче реагуватимуть на спроби ставити під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України.

Як повідомляли Українські Новини, президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію "Всесвітньої Ради підкарпатських русинів" і делегація обговорила з Земаном питання "більшої автономії Закарпатської області в Україні".

Раніше МЗС звинуватив союз угорців у сепаратизмі через скандальну ілюстрацію в місцевій газеті.