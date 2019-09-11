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11 сентября 2019, среда, 08:08 133
Внешняя политика 2019-09-11T08:45:01+03:00
Українські Новини
Президент Чехии принял делегацию "подкарпатских русинов" и говорил с ними об автономии Закарпатья

Президент Чехии принял делегацию "подкарпатских русинов" и говорил с ними об автономии Закарпатья

Президент Чехии Милош Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов" и делегация обсудила с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине". Об этом сообщает Radio Praha.

В делегацию вошли лидеры организации, которая жалуется на притеснения русинов в Украине, некоторые из собеседников Земана также известны тесными контактами России. Делегация обсудила с Земан вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине". В частности, заместитель председателя Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско отметил, что "украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру"; со своей стороны, чешский президент "пообещал русинам, что об их проблемах говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским".

Среди других участников встречи в резиденции президента было семь человек, среди них Василий Джуган - председатель Всемирного Совета подкарпатских русинов в Чехии, его заместитель Михаил Тяско, а также Дмитрий Сидор, православный священник УПЦ (МП), осужденный в 2012 году в Украине (на три года условно) по обвинению в сепаратизме. Встречу провели по случаю 100-летия начала пребывания Подкарпатской Руси (по сути, нынешнего Закарпатья) в составе Чехословакии. Участники встречи сообщили, что передали чехам приветствия, в частности, от мэра Ужгорода Богдана Андрииву и заместителя председателя Закарпатского областного совета Петра Грицика.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский готов создать крымскотатарскую автономию в Крыму.

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