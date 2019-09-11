У потрійній ДТП у Харкові постраждали чотири людини, серед них діти

Сьогодні, 11 вересня, в Індустріальному районі Харкова сталася потрійна ДТП, в якій постраждали чотири людини, дві з них - малолітні діти. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що на перехресті вулиць Миру та Северина Потоцького близько 14:40 сталося зіткнення автомобілів ВАЗ, Renault і Mercedes. В результаті зіткнення постраждали водій ВАЗ і троє пасажирів Renault, в тому числі жінка і діти у віці 1 та 6 років. Постраждалі були госпіталізовані.

За даними поліції, правоохоронці зареєстрували інформацію про інцидент. Зараз триває перевірка та встановлення причин дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейський влаштував смертельну аварію в Харкові. 2 людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю поліцейського.

Раніше поліцейський на BMW влаштував смертельну аварію з двома дорослими і дитиною під Херсоном.