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11 вересня 2019, середа, 21:09 21 Документ
Політика 2019-09-11T23:45:02+03:00
Українські Новини
Уряд забирає гроші у місцевих громад, - голова Львівської облради

Уряд забирає гроші у місцевих громад, - голова Львівської облради

Органам Державної казначейської служби України надходять листи з проханням призупинити проведення видатків і не вводити платіжні доручення в картотеку неоплачених платіжних документів.

Про це написав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин на своїй сторінці в соціальній мережі в Facebook.

"Уряд таки забирає гроші у місцевих громад! 274 млн грн зі Львівщини, в незаконний спосіб, намагаються забрати з місцевих бюджетів Львівщини. Загалом в межах Україні органам Державна казначейська служба України пішла письмова вказівка ... призупинити проведення видатків та не вводити платіжні доручення до картотеки неоплачених платіжних документів", - написав він.

Ганущин також зазначив, що йдеться про субвенцію на соціально-економічний розвиток в сумі 5 млрд грн, яку передавали до місцевих бюджетів кілька днів тому.

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в серпні збільшився на 26,3% з 48,968 млрд гривень (на 1 серпня) до 61,83 млрд гривень (на 1 вересня).

Також залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в липні збільшився в 3,8 рази з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).

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