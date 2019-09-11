Прокуратура почала розслідувати пожежу на арсеналі боєприпасів у Калинівці

Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону почала розслідувати пожежу на території арсеналу Міністерства оборони, який стався 11 вересня і призвів до вибуху боєприпасів, у Калинівці Вінницької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, прокуратура почала досудове розслідування за ч. 3. ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу.\r\nНа сьогодні прокуратура оглядає місце події, опитує свідків.\r\nПопередньо встановлено, що близько 11:40 в середу на технічній території 48-го арсеналу в районі майданчика було близько 6 вибухів боєприпасів, що підлягають утилізації.\r\nПравоохоронці припускають, що можлива причина пожежі - загоряння сухої трави.\r\nВони повідомляють, що на цій території не були закінчені роботи із виявлення та знешкодження боєприпасів, які раніше займалися в ніч з 26 на 27 вересня 2017 року.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вересні 2017 року сталася пожежа на території арсеналу в Калинівці. Тоді військова прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом диверсії.\r\nКрім того, суд оштрафував на 2,5 тисячі гривень за недбалість військового, який спричинив вибух на арсеналі в Калинівці.