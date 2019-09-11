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11 вересня 2019, середа, 20:23 22
Судова влада 2019-09-11T23:30:02+03:00
Українські Новини
Прокуратура почала розслідувати пожежу на арсеналі боєприпасів у Калинівці

Прокуратура почала розслідувати пожежу на арсеналі боєприпасів у Калинівці

Пожежа в Калинівці. Фото: Генштаб
Пожежа в Калинівці. Фото: Генштаб

Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону почала розслідувати пожежу на території арсеналу Міністерства оборони, який стався 11 вересня і призвів до вибуху боєприпасів, у Калинівці Вінницької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини.

Згідно з ним, прокуратура почала досудове розслідування за ч. 3. ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу.

На сьогодні прокуратура оглядає місце події, опитує свідків.

Попередньо встановлено, що близько 11:40 в середу на технічній території 48-го арсеналу в районі майданчика було близько 6 вибухів боєприпасів, що підлягають утилізації.

Правоохоронці припускають, що можлива причина пожежі - загоряння сухої трави.

Вони повідомляють, що на цій території не були закінчені роботи із виявлення та знешкодження боєприпасів, які раніше займалися в ніч з 26 на 27 вересня 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2017 року сталася пожежа на території арсеналу в Калинівці. Тоді військова прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом диверсії.

Крім того, суд оштрафував на 2,5 тисячі гривень за недбалість військового, який спричинив вибух на арсеналі в Калинівці.

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