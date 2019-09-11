Рада хоче встановити одноосібне правління в НАЗК

Рада має намір встановити одноосібне правління в Національному агентстві із запобігання корупції.

За прийняття законопроекту №1029 за основу проголосували 283 депутати за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документ пропонує змінити форму правління Нацагентства з питань запобігання корупції з колегіальної на одноосібну, голову має бути призначено Кабінетом Міністрів за результатами відкритого конкурсного відбору в 45-денний термін вступу в силу законопроекту.

Керівник апарату агентства і його заступники складуть повноваження в день вступу в силу законопроекту.

Також зазначається, що міжнародні організації зможуть бути допущені до роботи в конкурсній комісії з відбору голови НАЗК.

Повноваження голови може бути припинено достроково у разі висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності агентства, при цьому перевірка проводитиметься кожні 2 роки незалежними експертами, запропонованими міжнародними організаціями.

Голові Нацагентства надаються повноваження створювати не більше 6 територіальних органів НАЗК, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом, саме НАЗК зможе отримати доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно, а також доступ до інформації про вчинені нотаріальні дії, що міститься в системі депозитарного обліку цінних паперів.

Буде скасовано обов'язкову реєстрацію актів НАЗК в Міністерстві юстиції.

Також визначається розмір окладів чиновників агентства, при цьому буде обмежений максимальний розмір премій, які може бути виплачено керівництву.

За Нацагентством закріплюється право складати протоколи про правопорушення, якщо вони були вчинені посадовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, стосовно інших осіб право складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, надається уповноваженим посадовим особам органів внутрішніх справ.

Пропонується створити підрозділ внутрішнього контролю, яке перевірятиме декларації співробітників НАЗК, при цьому передбачається створення в апараті агентства окремого підрозділу з питань запобігання корупції, яке буде відповідати за проведення консультативно-методичної роботи серед працівників агентства.

Також закон про запобігання корупції не буде поширюватися на посади Офісу Президента, патронажну службу, помічників суддів.

Від декларування пропонується звільнити громадських діячів, а політпартії, які наберуть менше 5% на виборах Ради, не будуть отримувати державне фінансування.

Кандидати в депутати парламенту не будуть більше зобов'язані подавати декларації.

Як повідомляли Українськi Новини, у Зеленського розповіли, коли призначать нового голову НАЗК.

Раніше голова НАЗК Мангул збільшив свою зарплату у кілька разів за рахунок інтенсивній праці.