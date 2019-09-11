Кабмін звільнив заступника міністра оборони Шевчука

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра оборони Олега Шевчука.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

Шевчук обіймав посаду заступника міністра оборони з листопада 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила Андрія Загороднюка міністром оборони. Тим часом министр оборони Андрій Загороднюк задекларував 294 тис. гривень доходів і 400 тис. гривень і 200 тис. доларів готівки в 2018 році.

Також сьогодні Кабмін призначив Качурець і Симоненко заступниками міністра охорони здоров'я. Раніше Качурець займала посаду керівника медичного сектора Офісу ефективного регулювання, а також радника в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Симоненко займала посаду старшого проектного менеджера офісу реформ при Кабміні. Вона має більше 20 років досвіду управління проектами в різних секторах (реформи державного та муніципального секторів, телекомунікація, будівництво, девелоперські та культурологічні проекти).