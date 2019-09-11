підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 вересня 2019, середа, 17:54 16
Політика 2019-09-11T19:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив заступника міністра оборони Шевчука

Кабмін звільнив заступника міністра оборони Шевчука

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра оборони Олега Шевчука.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

Шевчук обіймав посаду заступника міністра оборони з листопада 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила Андрія Загороднюка міністром оборони. Тим часом министр оборони Андрій Загороднюк задекларував 294 тис. гривень доходів і 400 тис. гривень і 200 тис. доларів готівки в 2018 році.

Також сьогодні Кабмін призначив Качурець і Симоненко заступниками міністра охорони здоров'я. Раніше Качурець займала посаду керівника медичного сектора Офісу ефективного регулювання, а також радника в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Симоненко займала посаду старшого проектного менеджера офісу реформ при Кабміні. Вона має більше 20 років досвіду управління проектами в різних секторах (реформи державного та муніципального секторів, телекомунікація, будівництво, девелоперські та культурологічні проекти).

Більше новин про: Кабмін Олег Шевчук Міністерство оборони України

Архів
Новини
Глава МВС Естонії хоче домогтися скасування безвізу для українців 20:11
У серйозній ДТП в Київській області загинули три людини 19:46
Звільнення ЦВК: Комітет ВР рекомендував парламенту достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посади всього складу ЦВК 19:35 Документ
Депутат Ігор Палиця носить швейцарський годинник. Фото: Страна.иа
У двох депутатів Ради помітили Breitling за 140 тис. гривень і Rolex за $26 тис 19:19
З початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%: курс гривні 18:53
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов 12:54
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
більше новин
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите, - Сенцов 12:38
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok