Кабмин назначил Качурец и Симоненко замами министра здравоохранения

Кабинет Министров назначил двух заместителей министра здравоохранения. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, должность заместителей заняли Младена Качурец и Елена Симоненко.

Ранее Качурец занимала должность руководителя медицинского сектора Офиса эффективного регулирования, а также советника и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Симоненко занимала должность старшего проектного менеджера офиса реформ при Кабмине. Она имеет более 20 лет опыта управления проектами в различных секторах (реформы государственного и муниципального секторов, телекоммуникация, строительство, девелоперские и культурологические проекты).

Основная ее специализация - проектный менеджмент в сфере реформирования в государственном управлении и местном самоуправлении, приоритетных секторов городского хозяйства Киева и реализации стратегических инициатив, муниципальных проектов, девелоперских и культурологических проектов, а также в целом развитие бизнеса.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения.