Кабмин назначил Качурец и Симоненко замами министра здравоохранения

Кабинет Министров назначил двух заместителей министра здравоохранения. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, должность заместителей заняли Младена Качурец и Елена Симоненко.\r\nРанее Качурец занимала должность руководителя медицинского сектора Офиса эффективного регулирования, а также советника и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.\r\nСимоненко занимала должность старшего проектного менеджера офиса реформ при Кабмине. Она имеет более 20 лет опыта управления проектами в различных секторах (реформы государственного и муниципального секторов, телекоммуникация, строительство, девелоперские и культурологические проекты).\r\nОсновная ее специализация - проектный менеджмент в сфере реформирования в государственном управлении и местном самоуправлении, приоритетных секторов городского хозяйства Киева и реализации стратегических инициатив, муниципальных проектов, девелоперских и культурологических проектов, а также в целом развитие бизнеса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения.