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11 вересня 2019, середа, 16:00 1953
Кабмін 2019-09-11T16:43:15+03:00
Українські Новини
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра

Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра

Кабмін. Фото: Facebook Кабінет міністрів України
Кабмін. Фото: Facebook Кабінет міністрів України

Кабінет Міністрів звільнив заступників міністра освіти і науки Павла Хобзея, Юрія Рашкевича і Вадима Карандія.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала міністра освіти і науки Ганна Новосад, передають Українські Новини.

"Сьогодні з посад заступників міністра освіти і науки України йдуть чудові люди - Павло Хобзей, Юрій Рашкевич і Вадим Карандій. Кожен з них дав величезну додану вартість початих МОН реформ, вони були і їх співавторами, і тими, хто їх впроваджував", - написала міністр.

Вона також підкреслила, що сподівається на подальшу роботу над реформації освіти як зі звільненими заступниками міністра, так і з колишнім міністром освіти Лілією Гриневич.

Як повідомляли Українські Новини, 6 вересня Кабмін призначив заступниками міністра освіти і науки Петра Коржевского і Єгора Стадного.

Раніше заступниками міністра соціальної політики стали Юлія Соколовська, Олег Коваль та Сергій Ніжинський, заступником міністра розвитку економіки - Павло Кухта.

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