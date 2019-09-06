подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
06 сентября 2019, пятница, 21:50 123
Кабмин 2019-09-06T21:50:59+03:00
Українські Новини
Первым замминистра экономики стал Кухта, замминистрами - Высоцкий и Качка

Первым замминистра экономики стал Кухта, замминистрами - Высоцкий и Качка

Кабинет Министров назначил Павла Кухту первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, заместителем министра - Тараса Высоцкого и заместителем - торговым представителем Украины Тараса Качку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

Экономист Кухта баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", работал заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ, в 2015-2019 годах был советником министра финансов, в 2016-2019 годах - советником премьер-министра.

Высоцкий в марте-июле занимал должность первого заместителя председателя Черкасской областной государственной администрации.

Качка был советником министра иностранных дел и советником по стратегическим вопросам международного фонда "Возрождение".

В 2014-2015 годах он был вице-президентом и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила вице-премьер-министром, министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова.

Также 29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Больше новостей о: Кабмин Кадровые назначения замминистра

Архив
Новости
Задержанный стрелок. Фото: Оксана Блищик/Facebook
Стрелявшего в троллейбусе Киева мужчину задержали в другом троллейбусе, - полиция 22:55
Геращенко считает, что Цемах не является важным свидетелем и его надо отдать России 22:04
Первым замминистра экономики стал Кухта, замминистрами - Высоцкий и Качка 21:50
Первым замминистра по цифровой трансформации стал Выскуб 21:29
Согласно сообщению о реадмиссии с ЕС в Украину возвращается 80% лиц 21:11
больше новостей
Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные 05:55
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат 19:03 Дополнено
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Украинские дорожные компании объединились в Национальную ассоциацию 14:58
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды 09:47
Задержание боевика ДНР, охранявшего обломки самолета МН17. Фото: скриншот видео Госпогранслужбы
Еще один свидетель катастрофы МН17 освобожден от тюрьмы 17:43 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok