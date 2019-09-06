Первым замминистра экономики стал Кухта, замминистрами - Высоцкий и Качка

Кабинет Министров назначил Павла Кухту первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, заместителем министра - Тараса Высоцкого и заместителем - торговым представителем Украины Тараса Качку.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.\r\nЭкономист Кухта баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", работал заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ, в 2015-2019 годах был советником министра финансов, в 2016-2019 годах - советником премьер-министра.\r\nВысоцкий в марте-июле занимал должность первого заместителя председателя Черкасской областной государственной администрации.\r\nКачка был советником министра иностранных дел и советником по стратегическим вопросам международного фонда "Возрождение".\r\nВ 2014-2015 годах он был вице-президентом и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила вице-премьер-министром, министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова.\r\nТакже 29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.