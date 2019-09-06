Первым замминистра экономики стал Кухта, замминистрами - Высоцкий и Качка

Кабинет Министров назначил Павла Кухту первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, заместителем министра - Тараса Высоцкого и заместителем - торговым представителем Украины Тараса Качку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

Экономист Кухта баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", работал заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ, в 2015-2019 годах был советником министра финансов, в 2016-2019 годах - советником премьер-министра.

Высоцкий в марте-июле занимал должность первого заместителя председателя Черкасской областной государственной администрации.

Качка был советником министра иностранных дел и советником по стратегическим вопросам международного фонда "Возрождение".

В 2014-2015 годах он был вице-президентом и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила вице-премьер-министром, министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова.

Также 29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.