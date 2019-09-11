На форум YES в Україну приїдуть спецпредставник США Волкер і голова ОБСЄ Лайчак

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер та голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак відвідають Україну 14 вересня для участі у Ялтинській європейській стратегії (YES).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби YES, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відкриє 2-й пленарний день 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) своїм виступом, присвяченим стратегії економічних реформ нового українського уряду", - сказано в ньому.

Також серед спікерів форуму 14 вересня заявлені: міністр у справах Європи в уряді Великобританії Крістофер Пінчер, колишній прем'єр-міністр Великобританії (1997-2007) Тоні Блер і екс-Президент Колумбії (2010-2018), лауреат Нобелівської премії світу Хуан Мануель Сантос Кальдерон.

Президент Володимир Зеленський також візьме участь у Ялтинській європейській стратегії (YES), відкриваючи обговорення 13 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, голова ОБСЄ Лайчак поспілкувався з жителями Луганської області у січні 2019.

Курт Волкер також з делегацією приїздив в зону бойових дій на Донбасі.