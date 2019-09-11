підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 вересня 2019, середа, 16:17 15
Зовнішня політика 2019-09-11T20:30:04+03:00
Українські Новини
На форум YES в Україну приїдуть спецпредставник США Волкер і голова ОБСЄ Лайчак

На форум YES в Україну приїдуть спецпредставник США Волкер і голова ОБСЄ Лайчак

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер та голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак відвідають Україну 14 вересня для участі у Ялтинській європейській стратегії (YES).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби YES, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відкриє 2-й пленарний день 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) своїм виступом, присвяченим стратегії економічних реформ нового українського уряду", - сказано в ньому.

Також серед спікерів форуму 14 вересня заявлені: міністр у справах Європи в уряді Великобританії Крістофер Пінчер, колишній прем'єр-міністр Великобританії (1997-2007) Тоні Блер і екс-Президент Колумбії (2010-2018), лауреат Нобелівської премії світу Хуан Мануель Сантос Кальдерон.

Президент Володимир Зеленський також візьме участь у Ялтинській європейській стратегії (YES), відкриваючи обговорення 13 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, голова ОБСЄ Лайчак поспілкувався з жителями Луганської області у січні 2019.

Курт Волкер також з делегацією приїздив в зону бойових дій на Донбасі.

Більше новин про: YES Курт Волкер Ялтинська Європейська Стратегія Мирослав Лайчак

Архів
Новини
Глава МВС Естонії хоче домогтися скасування безвізу для українців 20:11
У серйозній ДТП в Київській області загинули три людини 19:46
Звільнення ЦВК: Комітет ВР рекомендував парламенту достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посади всього складу ЦВК 19:35 Документ
Депутат Ігор Палиця носить швейцарський годинник. Фото: Страна.иа
У двох депутатів Ради помітили Breitling за 140 тис. гривень і Rolex за $26 тис 19:19
З початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%: курс гривні 18:53
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов 12:54
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
більше новин
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите, - Сенцов 12:38
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok