В головний офіс "Приватбанку" в Дніпрі прийшла поліція з обыскомм

Поліція проводить слідчі дії в головному офісі Приватбанку в Дніпрі у справі про зловживання службовим становищем.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.\r\n"Тривають слідчі дії", - сказали в прес-службі.\r\nСлідчі дії пов'язані зі справою, відкритою за статтею 364 Кримінального кодексу.\r\nУ прес-службі не змогли повідомити, чи йдуть обшуки або ж вилучення документів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила міністром Кабміну екс-заступника голови правління націоналізованого Приватбанку Дмитра Дубілета.\r\n18 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку по справі, яким повністю задовольнив позов підконтрольна Коломойському кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.\r\nКерівництво країни розкритикувало це рішення. Порошенко ініціював кримінальне провадження проти Окружного адмінсуду Києва за рішення по Приватбанку.