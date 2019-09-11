В головний офіс "Приватбанку" в Дніпрі прийшла поліція з обыскомм

Поліція проводить слідчі дії в головному офісі Приватбанку в Дніпрі у справі про зловживання службовим становищем.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

"Тривають слідчі дії", - сказали в прес-службі.

Слідчі дії пов'язані зі справою, відкритою за статтею 364 Кримінального кодексу.

У прес-службі не змогли повідомити, чи йдуть обшуки або ж вилучення документів.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила міністром Кабміну екс-заступника голови правління націоналізованого Приватбанку Дмитра Дубілета.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку по справі, яким повністю задовольнив позов підконтрольна Коломойському кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.

Керівництво країни розкритикувало це рішення. Порошенко ініціював кримінальне провадження проти Окружного адмінсуду Києва за рішення по Приватбанку.