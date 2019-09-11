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11 вересня 2019, середа, 14:21 5
Життя 2019-09-11T14:45:01+03:00
Українські Новини
Зона відчуження і креативне агенство будуть працювати над брендом "Чорнобиль"

Зона відчуження і креативне агенство будуть працювати над брендом "Чорнобиль"

Чорнобиль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR
Чорнобиль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR

Державне агентство з управління зоною відчуження та креативне агентство "Банда" підписали меморандум про співпрацю, спрямовану на позитивне сприйняття бренду "Чорнобиль".

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

"Об'єднавши наші зусилля, ми зможемо посилити інформаційну стратегію агентства і показати Зону відчуження не лише як туристичну локацію, але і як унікальний науковий майданчик під відкритим небом. Крім того, в зоні відчуження відбуваються природоохоронні заходи, які сприяють збереженню і відновленню біорізноманіття, триває розвиток інфраструктури поводження з радіоактивними відходами, роботи на ЧАЕС і саме до цих процесів ми хочемо привернути увагу громадськості і професіоналів", - зазначив голова Держагенства з управління зоною відчуження Віталій Петрук.

Також директор "Банди" Дмитро Адабир зазначив, що агентству хочеться акцентувати увагу не на історії зони відчуження, а й на тому, що відбувається там зараз.

Зокрема, креативне агентство "Банда" приєднається до розробки бренд-стратегії для Чорнобильської зони, створення візуальної стилістики та креативної платформи кампанії з популяризації туристичного, наукового і соціально-економічного потенціалу територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляли Українські Новини, Державне агентство з управління зоною відчуження констатувало, що у січні-серпні 2019 року Чорнобильську зону відчуження відвідали 74 671 турист.

Також Україна розробить стратегію розвитку Чорнобильської зони як туристичного об'єкта, а також планує надати Європейському Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) можливість проводити навчально-тренувальні заходи з попередження і ліквідації аварій.


Крім того, в зоні відчуження ЧАЕС з'явилися водні маршрути.

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