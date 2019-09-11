Рахункова палата проведе аудит МОЗ за роки керування Супрун

Рахункова палата проведе перевірку діяльності Міністерства охорони здоров'я за 2016-19 роки, коли очолювала відомство Уляна Супрун. Про це екс-глава МОЗ повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"минулого тижня Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, отримав прохання звернутися до Рахункової палати для проведення аудиту діяльності Міністерства охорони здоров'я України в 2016-2019 роках. Комітет рішуче підтримав таку пропозицію більшістю голосів", - повідомила вона.

"Прохання до комітету надійшла від Петра Багрія, фірми якого в часи Богатирьової були чи не основними продавцями ліків за завищеними цінами для МОЗ".

Супрун додала, що комітету пропонували розширити період перевірки Моз на час правління Богатирьової, Мусія та Квіташвілі, але це депутати проігнорували.

"МОЗ України – це єдине міністерство, в якому попросили провести аудит останніх трьох років роботи. Така вибірковість свідчить про чітке завдання створити підстави для вигаданих кримінальних переслідувань і тиску на мене і членів нашої команди. Втрата мільярдних потоків – річ, яку прощають".

"Можна констатувати, що єдині реальні дії нової влади у сфері охорони здоров'я – забезпечити спробу реваншу фармацевтичної мафії"..

Вона також зазначила, що за час її роботи в Моз Рахункова палата провела 15 аудитів, тоді як за час роботи Богатирьової було всього 5 перевірок міністерства, і жодна з них не торкалася закупівель ліків.

За словами Супрун, до 2016 року, коли заробили централізовані закупівлі ліків через міжнародні організації та тендери, шахраї наживалися на важкохворих українців, проводячи "тендери" в закритих кабінетах, даючи відкати і расхищая сотні мільйонів гривень.

Екс-керівниця МОЗ додала, що за час її керівництва міністерством більше пацієнтів отримали доступ до якісних ліків.

Як повідомляли Українські Новини, а раніше 19 червня Кабінет Міністрів повторно виділив гроші на аудит державного концерну "Укроборонпром", який досі не розпочався, збільшивши суму 32 млн гривень до 32,5 млн.