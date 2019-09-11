Зеленський схвалив скасування депутатської недоторканності з 2020

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності з 2020 року.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.\r\n"Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності", - сказано в ньому.\r\nЗаконом внесено зміни до ст. 80 Конституції, яка говорить, що парламентаріям гарантується депутатська недоторканність: вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Раді та її органах (крім відповідальності за образу чи наклеп), а також не можуть бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.\r\nВ Конституції залишається лише та частина цієї статті, яка стосується відповідальності за висловлювання і голосування, в той час як прибирається згадка про гарантії недоторканності та неможливості притягнення до відповідальності, затримання й арешту без згоди Ради.\r\nЗакон набуде чинності з 1 січня 2020 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.\r\nТакож Рада просить КС оцінити конституційність скорочення кількості депутатів з 450 до 300.