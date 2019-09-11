Зеленський схвалив скасування депутатської недоторканності з 2020

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності з 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності", - сказано в ньому.

Законом внесено зміни до ст. 80 Конституції, яка говорить, що парламентаріям гарантується депутатська недоторканність: вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Раді та її органах (крім відповідальності за образу чи наклеп), а також не можуть бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

В Конституції залишається лише та частина цієї статті, яка стосується відповідальності за висловлювання і голосування, в той час як прибирається згадка про гарантії недоторканності та неможливості притягнення до відповідальності, затримання й арешту без згоди Ради.

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.

Також Рада просить КС оцінити конституційність скорочення кількості депутатів з 450 до 300.