Фури, які будуть перевищувати габаритно-ваговий контроль, тепер штрафуватимуть на 34 тисячі гривень

Верховна Рада ввела застосування штрафів у розмірі 8,5-34 тис. гривень до великовантажних автомобілів при перевищенні ними нормативів габаритно-вагового контролю.

За прийняття відповідного законопроєкту №1047 від 29 серпня в цілому проголосував 331 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроєкт передбачає, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (станом на 2019 рік - 8,5 тис. гривень), перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. гривень), а перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм більше 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. гривень гривень).

При цьому відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті несе відповідальна особа - фізична особа або керівник юридичної особи, на якого зареєстровано транспортний засіб.

Також законопроєктом передбачається, що кошти, одержані від нарахованих штрафів, будуть надходити в Дорожній фонд.

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