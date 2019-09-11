ЄСПЛ почав розглядати справу України проти Росії про захоплення Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати справу України проти Росії щодо анексії Криму.\r\nСлухання почалися в середу, 11 вересня, у Великій палаті Євросуду передають Українські Новини.\r\nУряд України на суді представляє заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, термін повноважень якого закінчується 13 вересня.\r\nСкарга "Україна проти Росії" була подана 13 березня 2014 року. У ній уряд України стверджує, що Російська Федерація з 27 лютого 2014 року здійснює ефективний контроль над Автономною Республікою Крим, невід'ємною частиною України, і має юрисдикцію щодо фактів порушення прав людини на півострові.\r\nУкраїна стверджує, що порушення є результатом загальної адміністративної практики з боку Росії.\r\nУряд спирається на кілька статей Європейської конвенції про права людини.\r\nЗокрема, Україна стверджує, що в Криму зафіксовані факти вбивств українських військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів і мирних жителів, відповідальність за які несе РФ.\r\nКрім того, заявники посилаються на випадки катувань або інших форм жорстокого поводження та довільного позбавлення свободи мирних жителів і українських військовослужбовців.\r\nУряд України скаржиться ЄСПЛ, що засуджені українці в Криму незаконно були переведені на територію Російської Федерації.\r\nУряд-заявник стверджує, що українські громадяни, що проживають у Криму, піддавалися незаконного автоматичному нав'язуванню російського громадянства, а відмову в його отриманні позбавив місцевих жителів багатьох прав.\r\nБули зафіксовані випадки нападів, викрадень, жорстокого поводження та переслідування журналістів, які виконують свою роботу.\r\nКрім того, у заяві йдеться, що в Криму мало місце переслідування і залякування релігійних служителів, які не є членами Російської православної церкви (РПЦ).\r\nУкраїна також скаржиться на експропріацію власності самопроголошеною владою Криму.\r\n13 березня 2014 року ЄСПЛ застосував до цієї справи попередні заходи і закликав Росію і Україну утримуватися від заходів, зокрема військових дій, які можуть порушувати права цивільних осіб.\r\nТак раніше повідомляли Українські Новини,ЄСПЛ скасував заплановане на 27 лютого 2019 року розгляд справи України проти Росії.\r\nТакож і раніше ЄСПЛ раптово відміняв запланований початок розгляду позову України проти Росії.\r\nПовідомлялося і про те, що ЄСПЛ може визнати, що Росія контролювала Крим ще до моменту анексії.