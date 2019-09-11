ЄСПЛ почав розглядати справу України проти Росії про захоплення Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати справу України проти Росії щодо анексії Криму.

Слухання почалися в середу, 11 вересня, у Великій палаті Євросуду передають Українські Новини.

Уряд України на суді представляє заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, термін повноважень якого закінчується 13 вересня.

Скарга "Україна проти Росії" була подана 13 березня 2014 року. У ній уряд України стверджує, що Російська Федерація з 27 лютого 2014 року здійснює ефективний контроль над Автономною Республікою Крим, невід'ємною частиною України, і має юрисдикцію щодо фактів порушення прав людини на півострові.

Україна стверджує, що порушення є результатом загальної адміністративної практики з боку Росії.

Уряд спирається на кілька статей Європейської конвенції про права людини.

Зокрема, Україна стверджує, що в Криму зафіксовані факти вбивств українських військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів і мирних жителів, відповідальність за які несе РФ.

Крім того, заявники посилаються на випадки катувань або інших форм жорстокого поводження та довільного позбавлення свободи мирних жителів і українських військовослужбовців.

Уряд України скаржиться ЄСПЛ, що засуджені українці в Криму незаконно були переведені на територію Російської Федерації.

Уряд-заявник стверджує, що українські громадяни, що проживають у Криму, піддавалися незаконного автоматичному нав'язуванню російського громадянства, а відмову в його отриманні позбавив місцевих жителів багатьох прав.

Були зафіксовані випадки нападів, викрадень, жорстокого поводження та переслідування журналістів, які виконують свою роботу.

Крім того, у заяві йдеться, що в Криму мало місце переслідування і залякування релігійних служителів, які не є членами Російської православної церкви (РПЦ).

Україна також скаржиться на експропріацію власності самопроголошеною владою Криму.

13 березня 2014 року ЄСПЛ застосував до цієї справи попередні заходи і закликав Росію і Україну утримуватися від заходів, зокрема військових дій, які можуть порушувати права цивільних осіб.

Так раніше повідомляли Українські Новини,ЄСПЛ скасував заплановане на 27 лютого 2019 року розгляд справи України проти Росії.

Також і раніше ЄСПЛ раптово відміняв запланований початок розгляду позову України проти Росії.

Повідомлялося і про те, що ЄСПЛ може визнати, що Росія контролювала Крим ще до моменту анексії.