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11 сентября 2019, среда, 09:56 14
Европа 2019-09-11T09:56:29+03:00
Українські Новини
Сегодня ЕСПЧ проведет слушание по делу против России по аннексии Крыма

Сегодня ЕСПЧ проведет слушание по делу против России по аннексии Крыма

Европейский суд по правам человека. Фото:
Европейский суд по правам человека. Фото: "УП"

Большая палата Европейского суда по правам человека начнет слушание по делу "Украина против России" по Крыму. Об этом сообщает Европейская правда в среду, 11 сентября.

Слушания начнутся сегодня, в 9.15 утра.

Первоначальное заявление Украины было подано 13 марта 2014 года. Украины заявила, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.

Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую было возможно приписать Российской Федерации.

Так ранее сообщали Українські Новини,ЕСПЧ отменил запланированное на 27 февраля 2019 года рассмотрение дела Украины против России.

Также и раньше ЕСПЧ внезапно отменял запланированное начало рассмотрения иска Украины против России.

Сообщалось и о том, что ЕСПЧ может признать, что Россия контролировала Крым еще до момента аннексии.

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