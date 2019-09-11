Сегодня ЕСПЧ проведет слушание по делу против России по аннексии Крыма

Большая палата Европейского суда по правам человека начнет слушание по делу "Украина против России" по Крыму. Об этом сообщает Европейская правда в среду, 11 сентября.

Слушания начнутся сегодня, в 9.15 утра.

Первоначальное заявление Украины было подано 13 марта 2014 года. Украины заявила, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.

Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую было возможно приписать Российской Федерации.

Так ранее сообщали Українські Новини,ЕСПЧ отменил запланированное на 27 февраля 2019 года рассмотрение дела Украины против России.

Также и раньше ЕСПЧ внезапно отменял запланированное начало рассмотрения иска Украины против России.

Сообщалось и о том, что ЕСПЧ может признать, что Россия контролировала Крым еще до момента аннексии.