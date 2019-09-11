Комітет ВР у середу розгляне подання про дострокове звільнення членів ЦВК у повному складі

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади в середу розгляне подання про дострокове звільнення членів Центральної виборчої комісії в повному складі.

Таке рішення було прийнято на засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, передають Українські Новини.

Засідання Комітету призначено на середу, 11 вересня.

"Сьогодні ми бачимо заангажованість і упередженість Центральної виборчої комісії. У поданні Президента достатньо фактів, які це підтверджують. Люди, які прийшли в ЦВК, виносять протилежні рішення з аналогічних питань. ЦВК не має права приймати ангажовані рішення, такого взагалі не повинно бути. Тому, у нас достатньо інформації, щоб винести рішення", - сказав голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

У свою чергу, голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліна Загоруйко ("Слуга народу") зазначила, що подання Президента, яке надійшло до парламенту в понеділок 9 вересня, є вмотивованим.

Далі рішення буде прийматися в сесійній залі.

Зокрема, вона зазначила, що "ЦВК не реагувала на недостовірну інформацію в біографіях кандидатів".

Як зазначила Загоруйко, така проблема була не тільки в «Слуги народу», але і в «Голосі».

За її словами, у ряді випадків суди визнавали дії ЦВК протиправними.

"Ми говоримо про порушення стандартів з боку органу адміністрування. Проглядається упередженість, необ'єктивність Центральної виборчої комісії. Звернення Президента мотивовано, далі рішення буде прийматися в сесійній залі", - резюмувала вона.

Як повідомляли Українські Новини, У "Слуги народу" розповіли, чому Зеленський хоче звільнити членів Цвк. У вівторок Зеленський вніс у Раду подання про звільнення членів ЦВК.