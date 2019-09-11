Мінфін різко збільшив обсяг розміщення ОВДП

Міністерство фінансів 10 вересня розмістив гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,8 млрд гривень і валютні папери - на 547 млн доларів.\r\nПро це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.\r\nМінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 161 день на 474,007 млн гривень під 16,14% річних, 343 дня – на 499,848 млн гривень під 15,49% річних, 847 днів – на 1 815,816 млн гривень під 15,77% річних.\r\nВалютні папери розміщені з терміном обігу 687 днів на 351,895 млн доларів під 5,5% річних і 519 днів – на 194,996 млн доларів під 5,25% річних.\r\nВсього в держбюджет залучено 16,512 млрд гривень.\r\nМінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Депутат Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга Народу") пропонує парламенту прийняти закон про податкову амністію. Про це йдеться в законопроекті №1232, зареєстрованому в парламенті 2 вересня. Так, доходи на суму 100 тис. гривень пропонується вважати підтвердженими без подання спеціалізованої декларації, без вимог сплатити з них податки і без податкових перевірок джерел їх отримання.\r\nУ серпні міжнародні резерви збільшилися на 0,8% до 22 млрд доларів.