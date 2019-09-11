Мінфін різко збільшив обсяг розміщення ОВДП

Міністерство фінансів 10 вересня розмістив гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,8 млрд гривень і валютні папери - на 547 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 161 день на 474,007 млн гривень під 16,14% річних, 343 дня – на 499,848 млн гривень під 15,49% річних, 847 днів – на 1 815,816 млн гривень під 15,77% річних.

Валютні папери розміщені з терміном обігу 687 днів на 351,895 млн доларів під 5,5% річних і 519 днів – на 194,996 млн доларів під 5,25% річних.

Всього в держбюджет залучено 16,512 млрд гривень.

Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомляли Українські Новини, Депутат Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга Народу") пропонує парламенту прийняти закон про податкову амністію. Про це йдеться в законопроекті №1232, зареєстрованому в парламенті 2 вересня. Так, доходи на суму 100 тис. гривень пропонується вважати підтвердженими без подання спеціалізованої декларації, без вимог сплатити з них податки і без податкових перевірок джерел їх отримання.

У серпні міжнародні резерви збільшилися на 0,8% до 22 млрд доларів.