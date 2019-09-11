Сьогодні Усікновення глави Іоанна Предтечі: головні заборони і традиції свята

Сьогодні, 11 вересня, Православна церква відзначає свято Усікновення глави Іоанна Предтечі. Високошановного в православ'ї Хрестителя Господнього спіткала мученицька смерть, тому існує ряд заборон і торжествує шанобливий настрій. Про те, з якими традиціями проводять день, розкажуть Українські Новини.\r\nВже з самого ранку потрібно дотриматися традиції, згідно з якою чоловікам заборонено голитися або стригтися, але в той же час обов'язково потрібно вимити голову і акуратно зачесатися, особливо дітям.\r\nПротягом дня не можна нічого різати. Гострі предмети і зовсім не варто брати до рук (ніж, сокира та ін), оскільки вони в свій час були причетні до жахливої смерті святого пророка.\r\nЗ цієї ж причини потрібно уникати всього круглого, що нагадує голову, і ні в якому разі не різати щось цієї форми. Заборонено не тільки різати, але і вживати в їжу, наприклад, яблука, помідори, капусту. Про останню кажуть, що, якщо зрізати головку капусти ножем на Головосіка, з неї потече кров.\r\nДля подачі їжі не можна використовувати блюдця, адже на такій посудині лежала голова Іоана Хрестителя. І борщ варити у свято гріх – він, як і кавун або червоний помідор, нагадують кров святого.\r\nУсікновення супроводжується суворим постом. У свято варто проявити стриманість і, як мінімум, відмовитися від надмірностей у їжі.\r\nСтриманість повинна бути притаманна й поведінці. Не можна співати і танцювати, особливо враховуючи, що саме завдяки цьому змогли домогтися страти Іоанна Златоуста.\r\nНародні прикмети:\r\n\r\nна Івана пісного не пригуби більше однієї склянки;\r\nна Івана пісного хоч і піст, та разносол;\r\nна Івана пісного щей не варять;\r\nз Івана-поста мужик осінь зустрічає, баба своє бабине літо починає;\r\nІван пісний прийшов, літо красне відвів;\r\nІван пісний - осені батько хрещений.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у жовтні українці матимуть 9 вихідних через свята.\r\nРаніше відзначили Успіння Пресвятої Богородиці.