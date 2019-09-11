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11 вересня 2019, середа, 06:00 130
Lifestyle 2019-09-11T10:41:40+03:00
Українські Новини
Сьогодні Усікновення глави Іоанна Предтечі: головні заборони і традиції свята

Сьогодні Усікновення глави Іоанна Предтечі: головні заборони і традиції свята

Іоанн Предтеча. Фото: davidova-pustyn.ru
Іоанн Предтеча. Фото: davidova-pustyn.ru

Сьогодні, 11 вересня, Православна церква відзначає свято Усікновення глави Іоанна Предтечі. Високошановного в православ'ї Хрестителя Господнього спіткала мученицька смерть, тому існує ряд заборон і торжествує шанобливий настрій. Про те, з якими традиціями проводять день, розкажуть Українські Новини.

Вже з самого ранку потрібно дотриматися традиції, згідно з якою чоловікам заборонено голитися або стригтися, але в той же час обов'язково потрібно вимити голову і акуратно зачесатися, особливо дітям.

Протягом дня не можна нічого різати. Гострі предмети і зовсім не варто брати до рук (ніж, сокира та ін), оскільки вони в свій час були причетні до жахливої смерті святого пророка.

З цієї ж причини потрібно уникати всього круглого, що нагадує голову, і ні в якому разі не різати щось цієї форми. Заборонено не тільки різати, але і вживати в їжу, наприклад, яблука, помідори, капусту. Про останню кажуть, що, якщо зрізати головку капусти ножем на Головосіка, з неї потече кров.

Для подачі їжі не можна використовувати блюдця, адже на такій посудині лежала голова Іоана Хрестителя. І борщ варити у свято гріх – він, як і кавун або червоний помідор, нагадують кров святого.

Усікновення супроводжується суворим постом. У свято варто проявити стриманість і, як мінімум, відмовитися від надмірностей у їжі.

Стриманість повинна бути притаманна й поведінці. Не можна співати і танцювати, особливо враховуючи, що саме завдяки цьому змогли домогтися страти Іоанна Златоуста.

Народні прикмети:

  • на Івана пісного не пригуби більше однієї склянки;
  • на Івана пісного хоч і піст, та разносол;
  • на Івана пісного щей не варять;
  • з Івана-поста мужик осінь зустрічає, баба своє бабине літо починає;
  • Іван пісний прийшов, літо красне відвів;
  • Іван пісний - осені батько хрещений.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні українці матимуть 9 вихідних через свята.

Раніше відзначили Успіння Пресвятої Богородиці.

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