Болтон прибыл в Украину спустя несколько часов после анонса визита

Советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину для встреч с властями.

Об этом говорится в сообщении посольства в США в Украине микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве!" - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что приезд Болтона подчеркивает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути.

В нем также отмечается, что советник президента США надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками.

Ранее сам Болтон в Twitter отмечал, что во время саммита "Большой семерки" во Франции Трамп имел ряд продуктивных встреч, после чего Болтон ждет встреч с партнерами США в Киеве.

Он также отмечал, что США поддерживают усилия и видение Президентом Владимиром Зеленским реформ для создания сильной и богатой Украины.

По данным источников американского издания Wall Street Journal, Болтон пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе саммита G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) во Франции 24-26 участники высказывались за скорейшее проведение саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Лидеры G7 также высказались о несвоевременности возвращения к формату G8 с участием России.

Также сообщалось, что советник Трампа по нацбезопасности Болтон собирается в Киев.

Также говорилось о том, что советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает избрание Президентом Владимира Зеленского возможностью для достижения мира на Донбассе.