"Платформа" Бойко потребовала от ЦИК провести перевыборы в округе №50

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины провести перевыборы в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области из-за выявленных тотальных фальсификаций и нарушений в процессе подсчета голосов, которые не позволяют установить результат народного волеизъявления в данном округе.

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Ситуация, которая сложилась в избирательном округе №50 Донецкой области, стала вопиющим примером фальсификаций результатов выборов и тотального игнорирования норм законодательства. Расхождение данных между протоколами участковых избирательных комиссий и данными, внесенными в электронную систему "Выборы-2019". Исчезновение членов окружной избирательной комиссии вместе с протоколами об итогах голосования при передаче информации в ЦИК. Массовая порча и уничтожение бюллетеней с голосами избирателей. Все это было сделано для того, чтобы исказить волеизъявление избирателей", - сказано в заявлении партии.

В партии подчеркнули, что массовые протесты против попыток фальсификации голосования, вмешательство в ситуацию правоохранительных органов, судебные разбирательства, пересчет голосов по участкам на округе и вынужденное включение ЦИК в процесс установления результатов выборов не остановили фальсификации. Как сообщили в партии, при проведении пересчета бюллетеней оказалось, что 5-я часть их преднамеренно испорчена.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" считают, что в таких условиях ЦИК обязана принять постановление о невозможности установить итоги голосования в одномандатном избирательном округе №50. Прецеденты таких решений уже были в политической истории Украины. В 2012 году ЦИК принимала решения о невозможности установить итоги голосования в 5 одномандатных округах.

"Мы требуем от ЦИК проявить ответственность и поступить согласно нормам украинского законодательства и принципам демократии. На этом округе должны состояться перевыборы, а все причастные к фальсификациям должны понести суровое наказание. Приняв любое другое решение, ЦИК возьмет на себя ответственность за массовые фальсификации, нарушения украинского законодательства и игнорирование воли украинских граждан", - подытожили представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".