НАЗК не буде вживати заходи через голосування Малюськи за призначення самого себе міністром юстиції

Національне агентство по запобіганню корупції не вважає конфліктом інтересів голосування Дениса Малюськи в якості депутата Верховної Ради за призначення самого себе міністром юстиції.\r\nПро це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.\r\n"Викладена в запиті інформація не дає можливості визначити, в чому саме полягає приватний інтерес, як обов'язкова складова конфлікту інтересів, народного депутата України Малюськи Дениса Леонтійовича під час голосування за призначення членів Кабінетів Міністрів України", - написано в ньому.\r\nУ зв'язку з цим у Нацагентства відсутні підстави для вжиття заходів реагування.\r\nПеревірка також не проводилася.\r\nНацагентство підкреслює, що конфлікт інтересів повинен мати приватний інтерес і протиріччя службових повноважень, які можуть вплинути на прийняття рішень.\r\n29 серпня Рада призначила новий Кабінет Міністрів, в тому числі міністра юстиції Малюську.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, згідно з даними на сайті Ради, депутат парламенту від фракції "Слуга народу" Денис Малюська проголосував за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука, в якому він буде займати посаду міністра юстиції.\r\nРаніше 6 депутатів від фракції "Слуга народу" не голосували за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.