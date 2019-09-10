НАЗК не буде вживати заходи через голосування Малюськи за призначення самого себе міністром юстиції

Національне агентство по запобіганню корупції не вважає конфліктом інтересів голосування Дениса Малюськи в якості депутата Верховної Ради за призначення самого себе міністром юстиції.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

"Викладена в запиті інформація не дає можливості визначити, в чому саме полягає приватний інтерес, як обов'язкова складова конфлікту інтересів, народного депутата України Малюськи Дениса Леонтійовича під час голосування за призначення членів Кабінетів Міністрів України", - написано в ньому.

У зв'язку з цим у Нацагентства відсутні підстави для вжиття заходів реагування.

Перевірка також не проводилася.

Нацагентство підкреслює, що конфлікт інтересів повинен мати приватний інтерес і протиріччя службових повноважень, які можуть вплинути на прийняття рішень.

29 серпня Рада призначила новий Кабінет Міністрів, в тому числі міністра юстиції Малюську.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з даними на сайті Ради, депутат парламенту від фракції "Слуга народу" Денис Малюська проголосував за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука, в якому він буде займати посаду міністра юстиції.

Раніше 6 депутатів від фракції "Слуга народу" не голосували за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.