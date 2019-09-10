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10 вересня 2019, вівторок, 21:00 15
Судова влада 2019-09-11T02:15:03+03:00
Українські Новини
НАЗК не буде вживати заходи через голосування Малюськи за призначення самого себе міністром юстиції

НАЗК не буде вживати заходи через голосування Малюськи за призначення самого себе міністром юстиції

Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua
Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua

Національне агентство по запобіганню корупції не вважає конфліктом інтересів голосування Дениса Малюськи в якості депутата Верховної Ради за призначення самого себе міністром юстиції.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

"Викладена в запиті інформація не дає можливості визначити, в чому саме полягає приватний інтерес, як обов'язкова складова конфлікту інтересів, народного депутата України Малюськи Дениса Леонтійовича під час голосування за призначення членів Кабінетів Міністрів України", - написано в ньому.

У зв'язку з цим у Нацагентства відсутні підстави для вжиття заходів реагування.

Перевірка також не проводилася.

Нацагентство підкреслює, що конфлікт інтересів повинен мати приватний інтерес і протиріччя службових повноважень, які можуть вплинути на прийняття рішень.

29 серпня Рада призначила новий Кабінет Міністрів, в тому числі міністра юстиції Малюську.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з даними на сайті Ради, депутат парламенту від фракції "Слуга народу" Денис Малюська проголосував за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука, в якому він буде займати посаду міністра юстиції.

Раніше 6 депутатів від фракції "Слуга народу" не голосували за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.

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